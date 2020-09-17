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17 сентября 2020, четверг, 10:15 795 Фото
Интернет и IT 2020-09-17T10:15:01+03:00
Українські Новини
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером

Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером

Петр Стуженко
Харьков, IT, Ярославский, DCH, Кремниевая долина
"Экополис ХТЗ" Ярославского подписала меморандум о сотрудничестве с Харьковский IT-кластером. Фото: DCH

Управляющая компания бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" Александра Ярославского подписала меморандум о сотрудничестве с Харьковским кластером информационных технологий (Харьковский IT-кластер).

Как известно, владелец и глава группы DCH Ярославский является генеральным инвестором и координатором анонсированного Президентом Зеленским национального проекта по созданию в Харькове украинской Кремниевой Долины. А бизнес-парк "Экополис ХТЗ" представляет собой стартовую платформу в том числе и для реализации инициатив по развитию IT-предпринимательства и технологий.

"Мы планируем вести совместную работу по созданию украинской Кремниевой Долины. Такую задачу Президент Украины поставил Харькову, потому что это город высоких технологий, IT и инженеров. Он может стать тем местом, которое будет стимулировать развитие high tech-сектора всей страны", - сказал на церемонии подписания меморандума с IT-кластером Виталий Баранников, директор управляющей компании "Экополис ХТЗ".

По его словам, в будущей украинской Кремниевой Долине будет создан полный цикл для реализации высокотехнологичных проектов - образование, разработки, внедрение их в производство.

Подписанный сегодня меморандум как раз и предполагает взаимодействие с Харьковским IT-кластером в сфере устойчивого развития IT-индустрии и создания экосистемы технологического бизнеса в регионе.

"Когда возникла идея проекта "украинская Кремниевая Долина", мы приняли решение установить партнерские отношения с "Экополис ХТЗ". IT-индустрия Харькова является одной из ведущих по темпам роста в Европе, здесь сосредоточенно большое количество IT-компаний. Харьков - сердце технического образования. Я уверена, что благодаря реализации проекта "украинская Кремниевая Долина" город займет лидирующие позиции не только в Украине, но и в Европе, даст импульс очень масштабным и высокотехнологичным решениям, которые будут использоваться во всем мире", - прокомментировала подписание меморандума Ольга Шаповал, исполнительный директор Харьковского IT-кластера.

Как известно, располагающий богатым научным и индустриальным потенциалом город Харьков станет центром реализации инициативы президента Украины Владимира Зеленского по созданию "Украинской кремниевой долины". Городские власти Харькова создали соответствующую рабочую группу для координации работ в рамках проекта. Его генеральным инвестором и координатором выступит Александр Ярославский, ранее в таком же статусе успешно подготовивший Харьков к Евро-2012 и вложивший в создание инфраструктуры турнира $300 млн.

Создание в Харькове "украинской Кремниевой Долины" входит в число приоритетных направлений стратегии развития города до 2030 года.

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