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16 сентября 2020, среда, 16:07 749
Судебная власть 2020-09-16T16:18:36+03:00
Українські Новини
Сытник играет на стороне Коломойского, – журналисты

Сытник играет на стороне Коломойского, – журналисты

Сергей Паламаренко
НАБУ, Артем Сытник, Станислав Речинский, Кирилл Сазонов, Игорь Коломойский
Артем Сытник. Фото: Украинское Фото
Артем Сытник. Фото: Украинское Фото

Журналист Станислав Речинский заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник начиная с прошлого года действует в интересах бизнесмена Игоря Коломойского, что объясняется рядом процессуальных действий возглавляемого Сытником ведомства.

Об этом сообщил веб-сайт телевизионного канала 112 Украина.

"Помните, как Сытник еще в марте рассказывал, что НАБУ вот-вот объявит подозрение "олигарху по делу Приватбанка" (читать – Коломойскому). И что? Прошло больше полугода, а ничего не сделано. При этом Сытник рассказывает американцам, что ему все мешают. То прокуратура мешает. То экспертизы СБУ не хватает. Хотя здесь – чистая ложь. Статьи уголовного процессуального кодекса предусматривают возможность определения нанесенного ущерба при наличии финансовых документов. Экспертиза здесь не обязательна. А Сытник талдычит американцам об экспертизе", - написал Речинский.

Журналист утверждает, что работа НАБУ в интересах бизнесмена началась еще в прошлом году с зачистки неугодных Коломойскому сотрудников правоохранительного органа.

"Еще с ноября прошлого года Сытник зачистил в НАБУ все кадры, которые в курсе подробностей дела Приватбанка и схем Коломойского. Все, кто реально мог решиться на вручение подозрения Коломойскому, уволены или отстранены", - указал журналист.

Речинский напомнил, что Игорь Коломойский – не единственное приближенное к власти лицо, с которым работал Артем Сытник и упомянул, как происходила коммуникация между директором НАБУ и народным депутатом 8-го созыва Александром Грановским, которого средства массовой информации называют "смотрящим за судами" времен президентства Петра Порошенко.

"Тот же Порошенко держит Сытника в узде компроматом. Вспомним дело Свинарчуков, где стрелки перевели на каких-то исполнителей, а главные фигуранты вышли сухими из воды. Сытник – чистый конъюнктурщик. Работает в интересах власти и приближенных к власти. Интересно, а американцы знали, что еще до того, как Александр Грановский подался в бега, Сытник запускал его автомобиль на территорию НАБУ и мило беседовал с Грановским во внутреннем дворике?" - уточнил Речинский.

Журналист и политолог Кирилл Сазонов подтвердил информацию о сотрудничестве Сытника и Коломойского и привел в пример ситуацию с увольнением Андрея Богдана и назначением Андрея Ермака на должность руководителя Офиса Президента Украина.

"Насколько фантастической не казалась бы информация о сотрудничестве Сытника и Коломойского, но это чистая правда. Андрей Богдан был и остается доверенным лицом и адвокатом Коломойского. Коломойский был очень недоволен тем, что Зеленский назначил Ермака вместо Богдана. И, о чудо! Как только Ермак возглавил ОП, по нему сразу же начало работать НАБУ. Вспомним "пленки Лероса". Нужно ли напоминать, что за Гео Леросом стоит Андрей Богдан? Но когда звезда эфиров агент НАБУ Евгений Шевченко обвинил Ермака в срыве операции по вагнеровцам, все стало понятно. Связка Коломойский – Богдан – Сытник уже не кажется такой удивительной. Не исключено, что агент Шевченко вообще говорил прямыми цитатами Коломойского", - написал политолог.

Сазонов считает, что директор НАБУ почти в открытую работает на олигарха по двум направлениям – дело Приватбанка и расправа над оппонентами Коломойского.

"Сытник почти в открытую работает на Коломойского. Интересные совпадения, не правда ли? Так уж совпало, что Сытник и решает проблемы Коломойского по Приватбанку, и расправляется с его оппонентами. Как же повезло Коломойскому с Сытником. Чистое везение и совпадение", - сыронизировал Сазонов.

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