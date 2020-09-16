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  • Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть
16 сентября 2020, среда, 15:22 2123
Политика 2020-09-16T15:23:29+03:00
Українські Новини
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть

Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть

Валерия Драгомирова
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине можно снизить на треть, если устранить коррупционные схемы. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" народный депутат Андрей Деркач.

По его словам, существует две схемы, использующиеся еще со времен президентства Порошенко. Первая – уголь.

"Все помнят схемы поставок угля "Роттердам +", "уголь из ЮАР" или "Пенсильванский уголь". Все эти схемы не более чем рекламная акция для завышения цен на уголь, а в последующем и основание для поднятия тарифов для украинцев. Но суть схемы несколько в другом. Поставки угля шли из ОРДЛО через Российские фирмы-прокладки. Не из Роттердама, не из США. А из ОРДЛО! Средства выводились на офшорные компании в Польше, Британии, в Прибалтике и на Кипре", – отметил Деркач.

Все схемы были построены Кононенко в пользу Порошенко, заявил он.

"Согласно грузовым таможенным декларациям (ГТД) "отправителем/экспортером" являлась фирма из Российской Федерации. "Получателем" являлась ТЭЦ в Украине. А вот "лицом, ответственным за финансовое урегулирование" – выступали фирмы-прокладки в Украине или нерезидент. Согласно имеющимся данным, так называемая "маржа" в среднем составляет около 18-25 долларов с тонны угля, при объёме поставки в адрес вышеуказанных ТЭЦ в размере 1 млн 400 тыс. тонн в год. Таким образом "теневая доходность" от вышеуказанных схем составляла около 30 млн. долларов в год", – сообщил Деркач.

В свою очередь, подчеркнул нардеп, завышение стоимости угля для ТЭЦ давало возможность завысить потребительский тариф для населения на конечную продукцию тех же ТЭЦ – тепло и электроэнергию.

"И эти деньги платят простые украинцы. Все эти факты изложены в заявлении Виталия Михайлюка, который работал на Шкрибляка. Это заявление он направил еще в мае 2020 года в Офис Генпрокурора, в результате чего были зарегистрировано уголовные дела №42020000000000984 и №42020000000000985 за ч.2 ст.209 и ч.5 ст.191 КК Украины", – сказал Деркач.

Вторая схема, отметил нардеп, воровство на газе, в котором участвовала компания "Бурисма".

Он напомнил, что этими фактами продолжает заниматься депутатское объединение "Тарифы минус 25% СТОП коррупции". От имени объединения он обратился к мэрам городов и руководству государства.

"Обращаемся к мэрам и депутатам Сум, Черкасс, Чернигова и Киева с предложением немедленно вернуть в коммунальную собственность погрязшие в коррупции ТЭЦ, находящиеся в аренде за бесценок и навести порядок в тарифах, снизив их на 25% уже до начала отопительного сезона. Цифры в платежках людей должны быть уменьшены! Грабить народ Украины непозволительно ни сивочолым гетьманам, ни их заокеанским хозяевам", – резюмировал Деркач.

19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают повышение тарифов вместо 75 на 100%.

"Петр Алексеевич признается Байдену, что поднял тарифы для украинцев, внимание, не на 75%, как просил МВФ, а на целых 100%. "Уже на 100% поднял тарифы, дайте ярд пожалуйста!" Ради миллиарда себе Порошенко готов раздеть украинцев догола, еще и заработать на тарифах. Кстати, тарифы действительно повысились в два раза", – заявил Деркач.

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