подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 сентября 2020, среда, 15:00 877
Транспорт 2020-09-16T15:14:18+03:00
Українські Новини
В аэропорту "Днепр" государство начало строить ВПП, а Ярославский – терминалы

В аэропорту "Днепр" государство начало строить ВПП, а Ярославский – терминалы

Сергей Паламаренко
Днепропетровская ОГА, Александр Ярославский, Аэропорт Днипра, DCH Group, Александр Бондаренко, НС Днепр
Стартовали работы по возведению новых ВПП и терминала. Фото: dch.ua
Стартовали работы по возведению новых ВПП и терминала. Фото: dch.ua

С началом работ по строительству взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорте "Днепр" компания "НС Днепр", входящая в группу DCH частного инвестора Александра Ярославского, начинает строительство нового аэровокзального комплекса.

Об этом сегодня, 16 сентября, официально было заявлено на пресс-конференции.

"Произошло, действительно, историческое для области событие - началось строительство аэропорта. Он будет современным, безопасным и технологичным. Такую задачу поставил Президент Украины Владимир Зеленский. Мы начинаем строительство взлетно-посадочной полосы — первая часть строительных работ, а наш инвестор, компания DCH, строительство нового терминала. Как мы и планировали, работы начинаются синхронно", - сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко. - Современный аэропорт - мечта жителей и одновременно первоочередная необходимость для региона, который жаждет стремительного развития".

Как известно, в рамках проекта государственно-частного партнерства государство строит принадлежащую ему взлетно-посадочную полосу, являющуюся частью стратегической инфраструктуры страны, а частный инвестор - группа DCH известного бизнесмена Александра Ярославского - комплекс терминалов.

"Я вижу реальную поддержку государства, благодарен, что сформирована хорошая команда для реализации этого проекта, - сказал на пресс-конференции генеральный директор международного аэропорта "Харьков", руководитель проектной группы строительства нового аэропорта в Днепре Владимир Васильченко. - Мы будем использовать опыт Харькова, когда можно вводить в эксплуатацию отдельные готовые объекты. В этом случае появляется шанс ускорить запуск эксплуатации нового аэропорта".

Накануне старт работ по строительству взлетно-посадочной полосы и нового терминального комплекса анонсировал в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий: "Начинаем работы по строительству нового аэродромного комплекса в аэропорту Днепра. Сегодня заключен договор, по которому уже завтра стартуют подготовительные работы, - сообщил министр. - Объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома. А частный инвестор "НС Днепр" (входит в группу DCH Ярославского) начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы".

Больше новостей о: Днепропетровская ОГА Александр Ярославский Аэропорт Днипра DCH Group Александр Бондаренко НС Днепр

Fake-news в действии: Днепропетровская ОГА пояснил...
Ярославский станет генеральным инвестором и коорди...
В бюджете-2020 оставили деньги на аэропорт в Днипр...
DCH пожелала новых профессиональных достижений дир...
Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности
Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам продлили
Новости
Деркач подал в суд на бездеятельность украинского МИДа 15:41
Деркач и Кулик обнародовали схему внешнего управления Офисом генерального прокурора 15:36 Документ
Renault Arkana. Фото: renault.ua
Новый кросовер Renault Arkana будут производить на модернизированных мощностях ЗАЗ 15:28 Фото
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Кабмин закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого собрались хасиды 15:18
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
больше новостей
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
больше новостей
Больше половины украинцев недовольны деятельностью Зеленского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok