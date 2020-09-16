Зеленский планирует усилиться на Одесщине с помощью Степанова, — Постернак

Президент Зеленский хочет усилить команду "Слуги народа" в регионах, в Одесской области для этого он планирует использовать фигуру министра охраны здоровья Максима Степанова. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Олег Постернак.

"Только что у себя на фейсбуке глава МОЗ Максим Степанов опубликовал информацию о том, что планирует идти в Одесский облсовет от "Слуги народа". Это означает, что Украина уже полностью вошла в избирательный процесс и президенту Зеленскому необходимы ресурсы, которыми он сможет усилить СН в регионах. Для Зе-команды на Одесщине - Степанов самая подходящая кандидатура", - отмечает эксперт.

По его мнению, нынешний глава МОЗа на это роль подходит сразу по нескольким причинам: у него высокая узнаваемость, нет громких скандалов и самое главное - он знает регион и имеет в нем влияние, поскольку не просто долго там работал, а возглавлял его на позиции главы ОДА.

"Не использовать этот ресурс - было бы ошибкой со стороны Зеленского и ОП. Учитывая, что дела в регионах у Слуги сейчас не очень, президент сейчас будет максимально усиливать позиции в областях за счет проверенных и медийных личностей. Начали со Степанова. И скорее всего, об этой рокировке самого главу МОЗ особе не спрашивали", - подытожил Пастернак

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