Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам продлили

Верховная Рада продлила действие моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

За принятие в целом законопроекта №3640 проголосовали 297 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Отмечается, что 15 июля финансовый комитет поддержал законопроект, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Таким образом, действие закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" продлили до принятия отдельного документа, который урегулирует не только вопрос реструктуризации задолженности заемщиков по валютным кредитам, но и порядок / особенности обращения взыскания на ипотечное имущество.

Однако данный законопроект Президент не мог подписать из-за того, что "отдельные его положения не согласуются с Конституцией и законами Украины".

Принятый 16 сентября законопроект продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, на шесть месяцев (до 21 апреля 2021, а не 1 января 2022); также из закона исключили положение, по которому может быть принудительное (без согласия владельца) изъятие имущества, в том числе по договорам залога / ипотеки или в согласовании с кредитным договором; не будут отбирать единственное жилье заемщиков, которое было заложено в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Как сообщали Українські Новини, 17 августа Президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил предложения в закон о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости