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16 сентября 2020, среда, 14:50 1046
Экономика 2020-09-16T15:30:03+03:00
Українські Новини
Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам продлили

Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам продлили

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Деньги, Мораторий, Кредиты, Валютные кредиты, Взыскание долгов
Кредит. Фото: pixabay
Кредит. Фото: pixabay

Верховная Рада продлила действие моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

За принятие в целом законопроекта №3640 проголосовали 297 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Отмечается, что 15 июля финансовый комитет поддержал законопроект, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Таким образом, действие закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" продлили до принятия отдельного документа, который урегулирует не только вопрос реструктуризации задолженности заемщиков по валютным кредитам, но и порядок / особенности обращения взыскания на ипотечное имущество.

Однако данный законопроект Президент не мог подписать из-за того, что "отдельные его положения не согласуются с Конституцией и законами Украины".

Принятый 16 сентября законопроект продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, на шесть месяцев (до 21 апреля 2021, а не 1 января 2022); также из закона исключили положение, по которому может быть принудительное (без согласия владельца) изъятие имущества, в том числе по договорам залога / ипотеки или в согласовании с кредитным договором; не будут отбирать единственное жилье заемщиков, которое было заложено в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Как сообщали Українські Новини, 17 августа Президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил предложения в закон о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

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Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам продлили
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