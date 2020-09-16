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16 сентября 2020, среда, 14:40 1190
Общество 2020-09-16T14:41:02+03:00
Українські Новини
Труханов выступил против Национального корпуса

Труханов выступил против Национального корпуса

Кира Молчанова
Одесса, Националисты, Геннадий Труханов
Геннадий Труханов. Скриншот видео
Геннадий Труханов. Скриншот видео

На сессии городского совета в Одессе Труханов выступил за начало процедуры возвращения проспекта маршала Жукова . В перепалку с одесским городским главой вступил кандидат в депутаты городского совета от национального корпуса.

Мэр Одессы тут же отреагировал на обвинения, передает ресурс "Иваси".

"Мы пошли по процедуре, и я считаю, что это правильно. Я неоднократно подчеркивал… мы обратились в Институт национальной памяти по разъяснению тех законов или тех ограничений по Закону о декоммунизации о переименовании улиц. Мы получили соответствующие ответы. Т.е. эта часть процедуры нами выполнена",— считает Труханов.

Дальше мэр Одессы заявил, что все политические партии, которые участвуют в выборах, имеют право на свое мнение.

"Но никто не лишал голоса Одессу, город-герой Одессу. Никто не лишал права громаду в слушаниях, а предусмотрена процедура, определять названия нашим улицам. Поэтому мы дальше идем по процедуре", — ответил радикалу мэр Одессы.

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