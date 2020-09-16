В Киеве открыли мемориальную доску Георгию Гонгадзе

В Киеве на фасаде Национального союза журналистов установили мемориальную доску Герою Украины, украинскому журналисту Георгию Гонгадзе. С открытием этой мемориальной доски в Украине начинается неделя памяти украинских журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, информирует председатель НСЖУ Сергей Томиленко на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Последний в своей жизни проект Георгий назвал" Украинская правда ". Он создал интернет-ресурс и верил в его успех, даже если тогда лишь 1% украинцев имел доступ к интернету. Георгий предсказал будущее. Собственными усилиями и жизнью он открыл нам новые горизонты. Георгий вдохновлял, побуждал и мотивировал других к действиям. И если не своей жизнью, то своей смертью, он изменил Украину, - отметила представительница семьи Гонгадзе, правозащитница Валентина Теличенко.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что абсолютное большинство журналистов, которые сейчас работают в СМИ, работают "под знаком судьбы" Георгия Гонгадзе. По его словам, судьба Гонгадзе является свидетельством того, насколько профессия журналиста опасна.

"Мы с грустью констатируем, что ежегодно десятками измеряется количество инцидентов физической агрессии. С начала года мы определили 49 таких случаев. Журналистов травят, бьют, повреждают камеры, пытаются помешать их работе", - сказал Томиленко.

Председатель НСЖУ отметил, что на этой неделе во всех регионах будут проходить мероприятия по чествованию погибших журналистов, в частности, Игоря Александрова, Бориса Деревянко, Павла Шеремета, Василия Сергиенко, Вадима Комарова.

"Отныне на Крещатике появился своеобразный мемориальный комплекс в память об убитых журналистах - доска Георгию Гонгадзе, и табличка с именами коллег, погибших в прошлые годы", - говорит Сергей Томиленко. "Надеемся, что несмотря на новые медиа, загруженность, информационный шум, журналисты будут находить минутку, чтобы прийти и почтить коллег, которые ценой своей жизни утверждали важность профессии".

"У меня есть большая надежда, если подросток или человек, который возможно не знала Георгия, проходящий мимо доски, он возможно прочитает и о чем-то задумается в это время", - сказала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Изготовление доски инициировал Киевский городской совет, исполнитель - Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации. Автор мемориальной доски - скульптор Василий Маркуш; работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе.

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