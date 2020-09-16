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16 сентября 2020, среда, 14:02 618
Общество 2020-09-16T15:30:04+03:00
Українські Новини
Киев уже готов к холодам, — Мэр Кличко

Киев уже готов к холодам, — Мэр Кличко

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, КГГА, Отопительный сезон, Отопление

Столичная теплосеть готова к началу отопительного сезона досрочно, если в этом будет необходимость. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

"Технически город уже готов к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тысяч повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено", — сказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что город готов оказать необходимую помощь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилым объединением, чтобы они смогли вовремя вступить в отопительный сезон.

"Специалисты "Киевтеплоэнерго" могут осмотреть исправность оборудования и систем. Также призываю все эти объединения проверить наличие задолженности за тепло. То есть сделать все необходимое, чтобы потом не осуществлять работы в авральном режиме, когда на улице будет минусовая температура", — отметил Виталий Кличко.

Киевский городской голова также напомнил, что город не только обновляет теплосети и заменяет аварийные трубы (в этом году обновили более 100 км труб на наиболее проблемных участках). Но и внедряет новейшие технологии для содержания сетей.

"В новом отопительном сезоне "Киевтеплоэнерго" стал исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, мониторинг состояния энергетического оборудования", — сообщил Виталий Кличко.

 

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