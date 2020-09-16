Партия "За майбутнє" оказалась среди лидеров электоральных предпочтений Западной Украины

Политическая партия "За майбутнє", созданная лишь в мае этого года, уже получила электоральное лидерство в нескольких западных регионах Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-14 сентября.

Согласно ему, политсила "За майбутнє" стала абсолютным фаворитом на Волыни. На выборах в областной совет среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, партию готовы поддержать 37,8% избирателей. У партии "Слуга народа", которая идет второй - лишь 12% поддержки.

30,4% опрошенных точно проголосуют за партию на выборах в местные советы.

Среди кандидатов в мэры Луцка первое место занимает Игорь Полищук с результатом 39,5%, который тоже представляет политсилу в регионе.

На выборах в Ивано-Франковский областной совет политическую силу готов поддержать каждый пятый избиратель - 19,2% от общего числа избирателей. Это второй показатель в области.

Напомним, политическая партия "За майбутнє" была создана 20 мая 2020 года. Лидером политсилы является действующий народный депутат Игорь Палица.

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