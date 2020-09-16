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16 сентября 2020, среда, 13:14 691
Общество 2020-09-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
Партия "За майбутнє" оказалась среди лидеров электоральных предпочтений Западной Украины

Партия "За майбутнє" оказалась среди лидеров электоральных предпочтений Западной Украины

Сергей Паламаренко
Игорь Палица, Рейтинг, ЗА Майбутнє
Игорь Палица. Фото: zamajbutne.com.ua
Игорь Палица. Фото: zamajbutne.com.ua

Политическая партия "За майбутнє", созданная лишь в мае этого года, уже получила электоральное лидерство в нескольких западных регионах Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-14 сентября.

Согласно ему, политсила "За майбутнє" стала абсолютным фаворитом на Волыни. На выборах в областной совет среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, партию готовы поддержать 37,8% избирателей. У партии "Слуга народа", которая идет второй - лишь 12% поддержки.

30,4% опрошенных точно проголосуют за партию на выборах в местные советы.

Среди кандидатов в мэры Луцка первое место занимает Игорь Полищук с результатом 39,5%, который тоже представляет политсилу в регионе.

На выборах в Ивано-Франковский областной совет политическую силу готов поддержать каждый пятый избиратель - 19,2% от общего числа избирателей. Это второй показатель в области.

Напомним, политическая партия "За майбутнє" была создана 20 мая 2020 года. Лидером политсилы является действующий народный депутат Игорь Палица.

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