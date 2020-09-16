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16 сентября 2020, среда, 12:07 164
СМИ 2020-09-16T12:07:01+03:00
Українські Новини
"Выборы начались". На Харьковщине заблокировано вещание радиоволны "Центр"

"Выборы начались". На Харьковщине заблокировано вещание радиоволны "Центр"

Татьяна Зотова
Радио, НСЖУ, Радиовещание, Томиленко, Копытько
Сорвано вещание радиокомпании
Сорвано вещание радиокомпании "Центр". Фото: ТРК "Центр"

Утром 16 сентября в Краснограде Харьковской области сорвано вещание радиокомпании "Центр". Об этом Национальный союз журналистов Украины проинформировал директор Андрей Копытько, сообщает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Утром 16 сентября 2020 коллектив радиостанции "Центр" обнаружил, что помещение, где находятся передатчик, студия и рабочие места, закрыты на навесные замки и опечатаны. Поэтому работники и руководство ТРК не могут попасть в офис. Это привело к тому, что утренний эфир сорван, слушатели на радиоволны могут слушать "пустоту".

"Можно так сказать - выборы начались", - отмечает директор ТРК "Центр" Андрей Копытько.

В комментарии НСЖУ Андрей Копытько отмечает, что коллектив уже неоднократно слышал угрозы от местных чиновников:

- Нам угрожали. Говорили, что будут проблемы, если не будем клеить предвыборные борды, изготавливать макеты, - говорит директор ТРК, которая помимо радиовещания, печатает газету, вещает в интернете и предоставляет разнообразные рекламные услуги.

Помещения ТРК принадлежат Красноградскому районному совету, чье руководство и приказало опечатать кабинеты.

На месте инцидента уже работают работники Национальной полиции, фиксирующие  показания руководства ТРК "Центр".

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают грубую блокировку работы регионального медиа и призывают к оперативным действиям по восстановлению вещания.

- Возможные конфликтные ситуации чиновники должны решать цивилизованным способом, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - То, что местные чиновники боятся результатов выборов, не является оправданием к цензуре и "зачистке" от "непослушных" медиа. Призываем к немедленному прекращению блокирования работы.

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