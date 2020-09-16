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16 сентября 2020, среда, 11:31 142
СМИ 2020-09-16T11:31:01+03:00
Українські Новини
В Украине вспоминают погибших украинских журналистов

В Украине вспоминают погибших украинских журналистов

Петр Стуженко
Журналисты, Гибель, НСЖУ, Томиленко, Памятные мероприятия
В Украине вспоминают погибших украинских журналистов. Рисунок: НСЖУ
В Украине вспоминают погибших украинских журналистов. Рисунок: НСЖУ

В Украине проходит неделя чествования журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, информирует председатель НСЖУ Сергей Томиленко. Ко дню памяти украинских журналистов, который отмечается в третью пятницу сентября, и по случаю 16 сентября, дня похищения Георгия Гонгадзе, Национальный союз журналистов Украины и областные организации приглашают коллег к участию в памятных мероприятиях, организованных в Киеве и регионах .

16 сентября состоится открытие мемориальной доски Георгию Гонгадзе на фасаде центрального офиса Национального союза журналистов Украины. Также 16 сентября в 21:40 на канале "UA: Первый" состоится премьера фильма "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды".

На 17 сентября памятные мероприятия запланированы в Одессе и Полтаве. Одесские журналисты планируют собраться у могилы убитого в 1997 году редактора газеты "Вечерняя Одесса" Бориса Деревянко и почтить память погибших коллег. Полтавские журналисты, в свою очередь, возложат  цветы у памятного знака на Аллее журналистов по улице Ватутина.

18 сентября коллеги из Ивано-Франковской соберутся на Аллее памяти журналистов Прикарпатья, неподалеку Ивано-Франковска, для открытия второй мемориальной доски памяти журналистов Прикарпатья. Также в эфире региональных теле- и радиовещателей будут размещены сюжеты, посвященные Дню памяти украинских журналистов. В этот же день журналисты Черкасской соберутся у могилы Вадима Комарова. А в Корсунь-Шевченковском Черкасской области журналисты соберутся на акцию чествования у могилы убитого в 2014 году Василия Сергиенко.

Члены Союза Днепропетровской области запланировали панихиды по умершим и погибшим представителями прессы, возложение цветов к памятным доскам и могилам выдающихся журналистов области. Также, в офисе Днепропетровской областной организации НСЖУ открыта фотовыставка "Жизнь - как фотовспышка ..." памяти Анатолия Красножона.

Коллеги из Запорожской области проводят эстафету памяти запорожских журналистов. Мероприятия проходят в течение недели. Во время их проведения журналисты в своих творческих коллективах вспоминают о запорожских журналистов, говорят об ответственности и преданность профессии, об обязанности говорить обществу и людям правду. Член правления Харьковской областной организации Национального союза журналистов Украины Людмила Морозова, вместе с коллегами к 20-годовщине убийства Георгия Гонгадзе опубликовали в открытом доступе двухсерийный документальный фильм "Две материнские слезы на два государства", в котором мать Георгия Леся Гонгадзе рассказывает материнскую правду о жизненном пути Гиви.

При этом, Национальный союз журналистов Украины отмечает важность соблюдения всех санитарных и противоэпидемических норм при проведении мероприятий, учитывая пандемию коронавируса COVID-19.

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