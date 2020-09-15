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15 сентября 2020, вторник, 14:59 749
Президент 2020-09-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
Telegram-каналы продвигают идею о назначении Ермака вице-президентом. Эксперты считают, что за этим стоит Офис

Telegram-каналы продвигают идею о назначении Ермака вице-президентом. Эксперты считают, что за этим стоит Офис Президента

Ирина Дорофейчук
Александр Харебин, Андрей Ермак, Офис Президента Украины
Александр Харебин. Фото: Facebook
Александр Харебин. Фото: Facebook

Социальные сети и, в частности, Telegram-каналы активно продвигают идею о том, что руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака нужно наделить функциями и полномочиями вице-президента. То есть он, а не глава парламента, сможет заменить Владимира Зеленского в случае его отставки.

Об этом сообщил в соцсети Facebook бывший эксперт команды Зеленского Александр Харебин, передает TK Media.

Он обратил внимание на публикации, которые предлагают одновременно с местными выборами провести референдум об изменениях в Конституцию и введении должности вице-президента. Подается это под предлогом, что сейчас у Ермака, который ведет переговоры с Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, нет прописанных в Конституции полномочий и он якобы не несет никакой ответственности за свои действия.

По словам Харебина, подобная медиакампания - это "классическая манипуляция от профессионалов начального уровня".

"Ушки заказчика публикации и концепции переформатирования властной вертикали торчат совсем в другом абзаце: изменить Конституцию и сделать назначаемого главу Офиса Президента исполняющим обязанности в случае отставки избранного Президента. Заменив в тексте Конституции Украины полномочия избранного главы Верховной Рады на неизбираемого, но управляемого и контролируемого чиновника", - обратил внимание эксперт.

По мнению Александра Харебина, подобные "пробные инициативы", попытки совместить местные выборы с опросами и переписать демократические нормы в пользу автократических "очень скоро покажут место и роль парламента в будущем Украины".

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