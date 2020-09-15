Депутатская группа "Довира" призывает провести вакцинацию социальных работников по всей Украине

Депутатская группа "Довира" направила обращение в Кабинет министров с просьбой провести вакцинацию социальных работников в областях.

Об этом во время выступления в парламенте заявил председатель депутатской группы, народный депутат Олег Кулинич, передает пресс-служба группы.

"В депутатскую группу "Довира" постоянно поступают обращения из разных областей с просьбой принять меры по профилактике гриппа и острых респираторных заболеваний и провести вакцинацию среди социальных работников по всей территории Украины. Поэтому хочу призвать премьер-министра Украины взять этот вопрос под личный контроль, а также дать поручение профильному министерству срочно принять необходимые меры! Ведь сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ уже начался", - отметил Олег Кулинич.

По словам председателя депутатской группы "Довира", социальные работники являются особенно уязвимыми к инфекционным и простудным болезням, ведь непосредственно общаются с большим количеством людей различных возрастных и социальных групп.

"Именно социальные работники, особенно в условиях карантина, заботятся о том, чтобы пожилые люди, люди с инвалидностью и другие уязвимые слои населения получали необходимые социальные услуги. Поэтому они, как и медики, в этих сложных условиях тоже находятся на передовой", - считает депутат.

По словам Олега Кулинича, готовность социальных работников выполнять свою работу в период сезонных заболеваний и карантина зависит только от их здоровья, поэтому задача государства - их защитить.

"А самым эффективным методом профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, по информации МОЗ, является вакцинация", - констатирует председатель депутатской группы "Довира".

По информации Госстата, количество работников, предоставляющих социальную помощь, в Украине составляет 825 тыс. человек.

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