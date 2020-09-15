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15 сентября 2020, вторник, 13:03 119
Политика 2020-09-15T13:45:02+03:00
Українські Новини
Депутатская группа "Довира" призывает провести вакцинацию социальных работников по всей Украине

Депутатская группа "Довира" призывает провести вакцинацию социальных работников по всей Украине

Марина Иванова

Депутатская группа "Довира" направила обращение в Кабинет министров с просьбой провести вакцинацию социальных работников в областях.

Об этом во время выступления в парламенте заявил председатель депутатской группы, народный депутат Олег Кулинич, передает пресс-служба группы.

"В депутатскую группу "Довира" постоянно поступают обращения из разных областей с просьбой принять меры по профилактике гриппа и острых респираторных заболеваний и провести вакцинацию среди социальных работников по всей территории Украины. Поэтому хочу призвать премьер-министра Украины взять этот вопрос под личный контроль, а также дать поручение профильному министерству срочно принять необходимые меры! Ведь сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ уже начался", - отметил Олег Кулинич.

По словам председателя депутатской группы "Довира", социальные работники являются особенно уязвимыми к инфекционным и простудным болезням, ведь непосредственно общаются с большим количеством людей различных возрастных и социальных групп.

"Именно социальные работники, особенно в условиях карантина, заботятся о том, чтобы пожилые люди, люди с инвалидностью и другие уязвимые слои населения получали необходимые социальные услуги. Поэтому они, как и медики, в этих сложных условиях тоже находятся на передовой", - считает депутат.

По словам Олега Кулинича, готовность социальных работников выполнять свою работу в период сезонных заболеваний и карантина зависит только от их здоровья, поэтому задача государства - их защитить.

"А самым эффективным методом профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, по информации МОЗ, является вакцинация", - констатирует председатель депутатской группы "Довира".

По информации Госстата, количество работников, предоставляющих социальную помощь, в Украине составляет 825 тыс. человек.

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