16 сентября - открытие мемориальной доски Георгию Гонгадзе

На фасаде Национального союза журналистов Украины установят мемориальную доску Герою Украины, основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе. Торжественное открытие состоится 16 сентября в 12.00 по адресу: ул. Крещатик 27а.

В этот день исполняется 20 лет со дня исчезновения и убийства журналиста.

Изготовление доски инициировал Киевский городской совет, исполнитель - Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации.

Автор мемориальной доски - скульптор Василий Маркуш; работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе.

Спикеры мероприятия:

Валентин Мондриивский, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации;

Валентина Теличенко, правозащитница, представитель семьи Гонгадзе;

Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины;

Севгиль Мусаева, главный редактор издания "Украинская правда";

Вахтанг Кипиани, журналист, многолетний редактор "Исторической правды", первый победитель премии имени Георгия Гонгадзе,

Александр Никоряк, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА

Аккредитация СМИ на мероприятие по адресу: spilka@nsju.org

Тел. для справок: (044) 2345209.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости