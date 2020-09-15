16 сентября - открытие мемориальной доски Георгию Гонгадзе

На фасаде Национального союза журналистов Украины установят мемориальную доску Герою Украины, основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе. Торжественное открытие состоится 16 сентября в 12.00 по адресу: ул. Крещатик 27а. В этот день исполняется 20 лет со дня исчезновения и убийства журналиста. Изготовление доски инициировал Киевский городской совет, исполнитель - Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации. Автор мемориальной доски - скульптор Василий Маркуш; работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе. Спикеры мероприятия: Валентин Мондриивский, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации; Валентина Теличенко, правозащитница, представитель семьи Гонгадзе; Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины; Севгиль Мусаева, главный редактор издания "Украинская правда"; Вахтанг Кипиани, журналист, многолетний редактор "Исторической правды", первый победитель премии имени Георгия Гонгадзе, Александр Никоряк, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Аккредитация СМИ на мероприятие по адресу: spilka@nsju.org Тел. для справок: (044) 2345209.