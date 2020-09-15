В Киеве на Андреевском спуске во второй раз прошел "Булгаков-FEST"

В условиях и с учетом всех карантинных ограничений, фонд Владислава Трубицына "Культурные новации" вместе с Домом-музеем Михаила Булгакова провели 13 сентября ежегоднный фестиваль городской культуры "Булгаков-FEST" в усеченном формате и с онлайн-трансляцией.

"К сожалению, в этом году невозможно было планировать и проводить масштабный фестиваль городской культуры, как это было в прошлом году, с явкой около 50 тыс.чел. Впрочем, мы успели сделать по крайней мере усеченную версию фестиваля именно в канун перехода Киева в "оранжевую" зону. Надеюсь, в следующем году мы сделаем прививки городской культуры, что повлечет массовый культурный иммунитет на последующие годы", - сказал Владислав Трубицын.

Во время мероприятия гостям был презентован новый дизайн-код и интерактивная платформа Музея, которые на волонтерских началах разработали Lliwell и Seventeam. Теперь в глобальной сети Музей выглядит модерново и стильно, укрепляя реноме своего бывшего выдающегося хозяина - Михаила Афанасьевича.

Около часа очаровывала гостей своим пением монооперы Франсиса Пуленка по драме Жана Кокто Заслуженная артистка Украины Елена Гончарук. Ее модерн-опера "Человеческий голос" всколыхнула всех присутствующих, рассказав печальную историю телефонного разговора Ее и Его. Новый, современный манер исполнения, как и весь репертуар вечера, разрывал шаблоны и не оставлял места для стереотипного восприятия.

Завершил вечер выступление музыкального коллектива "Нумер 482", который поднял волну национальной гордости за свою страну, ее культуру и потенциал, за каждого из нас, кто делает сегодняшний день лучшим.

Общение в кругу друзей затянулось далеко за полночь, и еще долго спуском звучали тосты почести в адрес Михаила Булгакова, его бессмертных произведений и славного Киева, который несет в себе вековую традицию и культурный код нации.

Напомним, впервые фестиваль городской культуры "Булгаков-FEST" состоялся 13-14 сентября 2019 при содействии фонда Владислава Трубицына "Культурные новации" и Дома-музея Михаила Булгакова.

В течение двух дней фестиваль посетило около 50 тыс человек. Завершился он большим гала-концертом с участием музыкальных коллективов "Лиловый", "Лама" и "Танок на майдане Конго" (ТНМК).

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