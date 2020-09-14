НАБУ проиграло суд частному инвестору ЗТМК

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство о возможном покушении новоназначенного руководства ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" на растрату денежных средств, внесенных инвестором на реконструкцию предприятия.

Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українські Новини.

"3 сентября 2020 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту покушения новоназначенного руководства ООО "ЗТМК", совершенного в сговоре с должностными лицами ФГИУ, на растрату денежных средств, внесенных инвестором на реконструкцию предприятия. Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР информацию об уголовном правонарушении по иску инвестора ЗТМК компании Tolexis Trading Limited", - говорится в нем.

Согласно сообщению, речь идет о денежных средствах в сумме 159 млн гривен, внесенных в 2013 году компанией Tolexis Trading Limited на модернизацию завода в соответствии с договором о создании ООО "ЗТМК".

"Эти деньги вынужденно хранились на депозитных счетах ООО "ЗТМК", поскольку их использование блокировалось ФГИ – чиновники на протяжении нескольких лет не являлись на собрания учредителей и не утверждали новую инвестиционную программу развития и технической модернизации завода. Действующее руководство ООО "ЗТМК" совместно с представителями ФГИУ 10 августа 2020 года на общем собрании участников ООО "ЗТМК" приняли решение использовать 159 млн гривен на другие, не связанные с реконструкцией ООО "ЗТМК", цели", - говорится в сообщении.

В связи с этим Tolexis Trading Limited потребовало открыть уголовное производство против нынешнего менеджмента ЗТМК, признать Tolexis Trading Limited потерпевшей стороной и арестовать счета ЗТМК для избежания незаконной растраты средств.

"До решения суда НАБУ отказывалось начать расследование по данному факту, ссылаясь на "отсутствие состава преступления". Характерно, что в отношении бывшего менеджмента ЗТМК антикоррупционные органы заняли полностью противоположную позицию в похожей ситуации. Продолжаются суды по Владимиру Сиваку, занимавшему должность директора ООО "ЗТМК" до мая 2020 года, которого они обвиняют в растрате денежных средств ЗТМК. При этом деньги, израсходованные Сиваком на нужды завода, не имели определенного предназначения и были внесены инвестором для пополнения уставного фонда предприятия", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в начале июня ФГИ заявил о назначении исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сергея Лубенникова.

Ранее компания Group DF заявила, что собрание учредителей ЗТМК от 29 мая, на котором Лубенников был назначен и.о. директора комбината, было проведено незаконно, и это решение также не имеет юридической силы.

26 февраля Кабмин одобрил назначение Лубенникова исполняющим обязанности директора ЗТМК вместо Владимира Сивака.

Group DF обжаловал это постановление Кабмина в суде, а затем Жовтневый районный суд Днипра в качестве обеспечительной меры запретил смену гендиректора ЗТМК.

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине.

51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.

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