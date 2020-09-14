НАБУ програло суд приватному інвестору ЗТМК

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження про можливий замах новопризначеного керівництва ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" на розтрату коштів, внесених інвестором на реконструкцію підприємства.

Про це йдеться в повідомленні Group DF, передають Українські Новини.

"3 вересня 2020 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом замаху новопризначеного керівництва ТОВ "ЗТМК", вчиненого в змові з посадовими особами ФДМУ, на розтрату коштів, внесених інвестором на реконструкцію підприємства. Суд зобов'язав НАБУ внести в ЄРДР інформацію про кримінальне правопорушення за позовом інвестора ЗТМК компанії Tolexis Trading Limited", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, йдеться про кошти в сумі 159 млн гривень, внесені в 2013 році компанією Tolexis Trading Limited на модернізацію заводу відповідно до договору про створення ТОВ "ЗТМК".

"Ці гроші вимушено зберігалися на депозитних рахунках ТОВ "ЗТМК", оскільки їх використання блокувалося ФДМУ - чиновники протягом декількох років не були на зборах засновників і не затверджували нову інвестиційну програму розвитку і технічної модернізації заводу. Чинне керівництво ТОВ "ЗТМК" спільно з представниками ФДМУ 10 серпня 2020 року на загальних зборах учасників ТОВ "ЗТМК" прийняли рішення використовувати 159 млн гривень на інші, не пов'язані з реконструкцією ТОВ "ЗТМК", цілі", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Tolexis Trading Limited вимагало відкрити кримінальне провадження проти нинішнього менеджменту ЗТМК, визнати Tolexis Trading Limited потерпілою стороною і заарештувати рахунки ЗТМК для уникнення незаконної розтрати коштів.

"До рішення суду НАБУ відмовлялося почати розслідування за цим фактом, посилаючись на "відсутність складу злочину". Характерно, що стосовно колишнього менеджменту ЗТМК антикорупційні органи посіли повністю протилежну позицію в схожій ситуації. Тривають суди по Володимира Сивака, який обіймав посаду директора ТОВ "ЗТМК" до травня 2020 року, якого вони звинувачують в розтраті грошових коштів ЗТМК. При цьому гроші, витрачені Сиваком на потреби заводу, не мали певного призначення і були внесені інвестором для поповнення статутного фонду підприємства", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку червня ФДМУ заявив про призначення виконуючим обов'язки директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Сергія Лубеннікова.

Раніше компанія Group DF заявила, що збори засновників ЗТМК від 29 травня, на якому Лубенніков був призначений в.о. директора комбінату, було проведено незаконно, і це рішення також не має юридичної сили.

26 лютого Кабмін схвалив призначення Лубеннікова виконуючим обов'язки директора ЗТМК замість Володимира Сивака.

Group DF оскаржив цю постанову Кабміну в суді, а потім Жовтневий районний суд Дніпра як забезпечувальний захід заборонив зміну гендиректора ЗТМК.

ЗТМК - єдиний виробник губчастого титану в Україні.

51% підприємства належить державі, 49% - Group DF через компанію Tolexis Trading Limited.

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