підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 вересня 2020, понеділок, 14:50 7
Економіка 2020-09-14T16:15:02+03:00
Українські Новини
НАБУ програло суд приватному інвестору ЗТМК

НАБУ програло суд приватному інвестору ЗТМК

Александр Дмитриенко
Group DF, ЗТМК
ЗТМК. Фото: пресс-служба ЗТМК
ЗТМК. Фото: пресс-служба ЗТМК

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження про можливий замах новопризначеного керівництва ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" на розтрату коштів, внесених інвестором на реконструкцію підприємства.

Про це йдеться в повідомленні Group DF, передають Українські Новини.

"3 вересня 2020 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом замаху новопризначеного керівництва ТОВ "ЗТМК", вчиненого в змові з посадовими особами ФДМУ, на розтрату коштів, внесених інвестором на реконструкцію підприємства. Суд зобов'язав НАБУ внести в ЄРДР інформацію про кримінальне правопорушення за позовом інвестора ЗТМК компанії Tolexis Trading Limited", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, йдеться про кошти в сумі 159 млн гривень, внесені в 2013 році компанією Tolexis Trading Limited на модернізацію заводу відповідно до договору про створення ТОВ "ЗТМК".

"Ці гроші вимушено зберігалися на депозитних рахунках ТОВ "ЗТМК", оскільки їх використання блокувалося ФДМУ - чиновники протягом декількох років не були на зборах засновників і не затверджували нову інвестиційну програму розвитку і технічної модернізації заводу. Чинне керівництво ТОВ "ЗТМК" спільно з представниками ФДМУ 10 серпня 2020 року на загальних зборах учасників ТОВ "ЗТМК" прийняли рішення використовувати 159 млн гривень на інші, не пов'язані з реконструкцією ТОВ "ЗТМК", цілі", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Tolexis Trading Limited вимагало відкрити кримінальне провадження проти нинішнього менеджменту ЗТМК, визнати Tolexis Trading Limited потерпілою стороною і заарештувати рахунки ЗТМК для уникнення незаконної розтрати коштів.

"До рішення суду НАБУ відмовлялося почати розслідування за цим фактом, посилаючись на "відсутність складу злочину". Характерно, що стосовно колишнього менеджменту ЗТМК антикорупційні органи посіли повністю протилежну позицію в схожій ситуації. Тривають суди по Володимира Сивака, який обіймав посаду директора ТОВ "ЗТМК" до травня 2020 року, якого вони звинувачують в розтраті грошових коштів ЗТМК. При цьому гроші, витрачені Сиваком на потреби заводу, не мали певного призначення і були внесені інвестором для поповнення статутного фонду підприємства", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку червня ФДМУ заявив про призначення виконуючим обов'язки директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Сергія Лубеннікова.

Раніше компанія Group DF заявила, що збори засновників ЗТМК від 29 травня, на якому Лубенніков був призначений в.о. директора комбінату, було проведено незаконно, і це рішення також не має юридичної сили.

26 лютого Кабмін схвалив призначення Лубеннікова виконуючим обов'язки директора ЗТМК замість Володимира Сивака.

Group DF оскаржив цю постанову Кабміну в суді, а потім Жовтневий районний суд Дніпра як забезпечувальний захід заборонив зміну гендиректора ЗТМК.

ЗТМК - єдиний виробник губчастого титану в Україні.

51% підприємства належить державі, 49% - Group DF через компанію Tolexis Trading Limited.

Більше новин про: Group DF ЗТМК

Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень
У Києві за добу майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус
Новини
Заборгованість клієнтів "Запоріжгазу" перевищила 30 млн грн 15:59 Прес-реліз
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Хомчак одужав від коронавірусу 15:33
В Одесі учнів 16-ти класів відправили на самоізоляцію 15:31
В Івано-Франківську школи перевели на дистанційне навчання 15:23
більше новин
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Я тут живу": кандидата в мери Києва Сергія Притулу спіймали на брехні, — ЗМІ 16:01
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
Створення єдиного тютюнового оператора поповнить бюджет України на 15 млрд грн, - Сазонов 12:15
Нові обласні прокуратури розпочали роботу – представлено керівників 13:16
більше новин
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я. Зафіксовано два обстріли за добу 08:30
S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні в кінці року 29 UAH/USD 10:00
Гривня почала фінансовий тиждень з падіння до 27,9 UAH/USD 05:05
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
більше новин
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok