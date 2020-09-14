14 сентября православные празднуют Новолетие: история и традиции праздника

Новолетие — праздник в Православной церкви, совершаемый 14 сентября, который означает переход к Новому году (Новому лету от Сотворения мира). Українські Новини расскажут об истории праздника и о том, как правильно провести этот день. История Новолетие связано с римским императором Юстинианом I, который в 537 году на государственном уровне установил дату начала нового года в империи — 1 сентября. Несколько позже Восточная христианская церковь приняла Юстиниановское новолетие в церковный календарь, после чего этот день стал праздником. Приблизительно с VI века Новолетие обретает и обогащается литургией, песнопениями и особенными чтениями, которые являются неотъемлемой частью этого праздника в Православной церкви до настоящего времени. После Крещения Руси, которое произошло в конце Х века, этот праздник стал православным на Руси. Спустя некоторое время гражданский календарь на Руси стал также начинаться с 1 сентября. С появление григорианского календаря Новолетие стали отмечать 14 сентября. Традиции и приметы В этот день совершается память Симеона Столпника и его матери Марфы. В народной традиции Новолетие получило самобытное название "день Семена Летопроводца", а после и вовсе упростилось до "день Семена". Согласно народным традициям, Семенов день является благоприятным временем для переезда. Сначала в новый дом впускали кота, после перевозили из старого дома чугунок, а после обходили новое жилище с иконой. Кроме того, в честь наступления нового лета во всем доме обычно гасились все свечи, кроме небольшой лампадки. Утром нового года от нее зажигались все остальные свечи и печь. Раньше на Новолетие всем 3-летним мальчикам отрезали кусочек волос на макушке, сажали верхом на лошадь и возили их некоторое время. В народе это считалось обрядом посвящения в мужчины, после которого ребенка можно было воспитывать как будущего воина. Приметы: Ясная погода — осень погожей будет. Дождливая погода — к сырой осени. Южный ветер дует — к теплой и сырой зимы. Если погода теплая, то и вся зима теплой будет. На Семенов день ветер с юга — будет зима теплая. На Семена много паутины — осень будет длинная. Если ветер из-под солнца, то в зимние месяцы будут часто дуть северные ветры. 14 сентября запрещается подметать пол и пылесосить. Также нельзя выбрасывать остатки еды со стола — их принято отдавать нуждающимся. Также на Семенов день запрещается отправляться в дальнюю поездку, что может обернуться болезнями.