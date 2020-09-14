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14 сентября 2020, понедельник, 14:19 11
Жизнь 2020-09-14T14:19:01+03:00
Українські Новини
14 сентября православные празднуют Новолетие: история и традиции праздника

14 сентября православные празднуют Новолетие: история и традиции праздника

Константин Долгий
Православная церковь, Церковные праздники, Новолетие
Церковь. Фото: narodna-pravda
Церковь. Фото: narodna-pravda

Новолетие — праздник в Православной церкви, совершаемый 14 сентября, который означает переход к Новому году (Новому лету от Сотворения мира). Українські Новини расскажут об истории праздника и о том, как правильно провести этот день.

История

Новолетие связано с римским императором Юстинианом I, который в 537 году на государственном уровне установил дату начала нового года в империи — 1 сентября. Несколько позже Восточная христианская церковь приняла Юстиниановское новолетие в церковный календарь, после чего этот день стал праздником.

Приблизительно с VI века Новолетие обретает и обогащается литургией, песнопениями и особенными чтениями, которые являются неотъемлемой частью этого праздника в Православной церкви до настоящего времени.

После Крещения Руси, которое произошло в конце Х века, этот праздник стал православным на Руси. Спустя некоторое время гражданский календарь на Руси стал также начинаться с 1 сентября.

С появление григорианского календаря Новолетие стали отмечать 14 сентября.

Традиции и приметы

В этот день совершается память Симеона Столпника и его матери Марфы. В народной традиции Новолетие получило самобытное название "день Семена Летопроводца", а после и вовсе упростилось до "день Семена".

Согласно народным традициям, Семенов день является благоприятным временем для переезда. Сначала в новый дом впускали кота, после перевозили из старого дома чугунок, а после обходили новое жилище с иконой.

Кроме того, в честь наступления нового лета во всем доме обычно гасились все свечи, кроме небольшой лампадки. Утром нового года от нее зажигались все остальные свечи и печь.

Раньше на Новолетие всем 3-летним мальчикам отрезали кусочек волос на макушке, сажали верхом на лошадь и возили их некоторое время. В народе это считалось обрядом посвящения в мужчины, после которого ребенка можно было воспитывать как будущего воина.

Приметы:

  • Ясная погода — осень погожей будет.
  • Дождливая погода — к сырой осени.
  • Южный ветер дует — к теплой и сырой зимы.
  • Если погода теплая, то и вся зима теплой будет.
  • На Семенов день ветер с юга — будет зима теплая.
  • На Семена много паутины — осень будет длинная.
  • Если ветер из-под солнца, то в зимние месяцы будут часто дуть северные ветры.

14 сентября запрещается подметать пол и пылесосить. Также нельзя выбрасывать остатки еды со стола — их принято отдавать нуждающимся. Также на Семенов день запрещается отправляться в дальнюю поездку, что может обернуться болезнями.

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