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15 сентября 2020, вторник, 05:15 125
Общество 2020-09-15T07:30:03+03:00
Українські Новини
ПФУ профинансировал сентябрьские пенсии еще на 2,1 млрд за день

ПФУ профинансировал сентябрьские пенсии еще на 2,1 млрд за день

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, выплата пенсий
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

Пока Кабмин готовит нововведения для пенсионной системы, Пенсионный фонд 14 сентября направил еще 2,1 млрд гривен на финансирование выплат текущего месяца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Так, сообщается, что всего Пенсионный фонд обеспечил финансирование пенсий сентября на 21,7 млрд гривен.

"14 сентября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 21,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Украине при выходе на пенсию хотят установить выплату двух пенсий, а со своих зарплат граждане будут платить дополнительный взнос. Нововведение должны разработать до конца года.

Также после повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен украинцев ждет повышение пенсий, однако выплаты увеличились далеко не у всех

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