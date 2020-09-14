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14 сентября 2020, понедельник, 13:11 2277
Транспорт 2020-09-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
Киев закупил 200 новых современных автобусов, - мэр Кличко

Киев закупил 200 новых современных автобусов, - мэр Кличко

Татьяна Зотова
Виталий Кличко, Киевпастранс, Автобусы, мэр Киева
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что до конца этого года столица получит 200 новых современных автобусов. 80 - длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Мы обновляем парк общественного транспорта столицы. Даже в условиях борьбы с пандемией и кризиса, который она вызвала. К концу этого года город получит 200 новых современных автобусов. 80 - длиной 12 м и 120 автобусов длиной почти 19 м. Все автобусы с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Поставки состоятся на условиях лизинга. Первую партию - около 100 автобусов - мы ожидаем получить уже в октябре. Остальные - до конца года", - сказал Кличко.

 

По его словам, ограничения, которые правительство ввело из-за попадания столицы в "оранжевую" зону, на график работы общественного транспорта не повлияют. И призвал киевлян соблюдать необходимые правила в общественном транспорте.

"Главное - люди должны понимать, что во время пандемии, общественным транспортом надо пользоваться в случае острой необходимости - чтобы доехать на работу или по делам. Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по обычному графику и расписанию. Кроме транспорта, движение которого временно изменили за ремонтных работ на дорогах. Информация об изменении маршрутов есть на сайте и на страницах в соцсетях КП "Киевпастранс", - отметил Виталий Кличко.

Ежедневно на маршруты в столице выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпастранс".

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