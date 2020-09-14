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14 сентября 2020, понедельник, 13:16 479
Политика 2020-09-14T14:15:02+03:00
Українські Новини
Новые областные прокуратуры начали работу - представлены руководители

Новые областные прокуратуры начали работу - представлены руководители

Анна Рудык
Ирина Венедиктова. Фото: Офис генпрокурора
Ирина Венедиктова. Фото: Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители представляют руководителей коллективам областных прокуратур, которые начали работу с 11 сентября 2020 года. В обновленных органах будут работать прокуроры региональных прокуратур, которые успешно прошли оценку по критериям профессиональной компетентности, этики и добродетели.

Ирина Венедиктова заявила, что на новом этапе работы областных прокуратур у них чрезвычайно ответственная задача.

"Прокуратура развивается - стартовала работа областных прокуратур. Кроме отбора кадров, мы также разрабатывали эффективную модель деятельности органов этого уровня. Для этого совместно с нашими международными партнерами провели функционально-организационный анализ их работы. Надеемся, что руководители наладят результативную работу, коллективы будут работать плодотворно, а общество оценит их деятельность. Ведь именно повышение производительности органов и доверие людей и были целью этих преобразований", - отметила Ирина Венедиктова.

Генеральный прокурор представила коллективу руководителя Харьковской областной прокуратуры - Александра Фильчакова.

Первый заместитель генпрокурора Роман Говда представил коллективу нового руководителя Житомирской областной прокуратуры - Александра Билошицкого.

Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко представил коллективу нового руководителя Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрия Казака.

Заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца представил коллективу Хмельницкой областной прокуратуры руководителя - Алексея Олейника.

Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский представил главу Луганской областной прокуратуры - Николай Прибега.

Заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца представил руководителя Черновицкой областной прокуратуры - Ирину Кравченко.

Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский представил руководителя Запорожской областной прокуратуры - Виктора Приходько.

Первый заместитель Генерального прокурора Роман Говда представил нового руководителя Ровенской областной прокуратуры - Андрея Рудницкого.

Напомним, аттестация прокуроров региональных прокуратур - это второй этап реформы органов прокуратуры. Аналогичный процесс прошли и прокуроры Офиса Генерального прокурора. Он состоял из тестов на знание законодательства и общие способности и собеседования с кадровой комиссией. В конце сентября начнется аттестация прокуроров местных прокуратур.

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