Создание единого табачного оператора пополнит бюджет Украины на 15 млрд грн, - Сазонов

Политолог Кирилл Сазонов, считает, что создание Национального оператора на рынке табачных изделий приблизит Украину к современному экономическому преобразованию, а также, за счет выведения части оборота из тени пополнит бюджет Украины на 15 млрд грн.

Ранее, в СМИ уже сообщалось, что за 2017-2019 год местные и государственный бюджеты потеряли из-за нелегального рынка табака порядка 30 млрд. грн.

"Серьезная сумма, которая существенно могла бы укрепить госказну. Так, эксперты оценивают пополнение бюджета до 15 млрд. за счет выведения части оборота из тени. Такие суммы совсем не помешают в кризис: можно и экономику поддержать и долг внешним кредиторам заплатить, и карантинные меры обеспечить в связи с возможной волной ковид-19," - заверил Кирилл Сазонов.

"Для легального рынка такое решение Кабмина только в плюс. Потому что ставит всех в равные условия и уклоняться от налогов, играться с контрабандой станет сложно. Честная конкуренция - это всегда правильно. Но, конечно, далеко не всех она радует. Оптовики, да и розничные продавцы, ранее искусно обходившие налоговые препоны, естественно, сейчас поднимут крик. Да уже сейчас, те, кому "прищемили интерес" громко орут о легализации монополии, о том, что Антимонопольный комитет лишили ключевых функций, и пугают "табачной войной". А чем громче эти крики - тем больше денег в тени. Не секрет, что потери государства от схем на табачном рынке исчисляются миллиардами," - отметил Сазонов.

Политолог отметил, что система отслеживания за движением табачной продукции от производителя до розничного торговца (Track&trace) работает во многих странах Европы. Например, в Италии, Франции, Испании, Венгрии, Швеция, а также Японии и Бразилии.

"Будем еще на шаг ближе к цивилизованному миру. Тем более, обязательства эти Украина взяла на себя еще пять лет назад, и вроде бы отклоняться от проевропейского курса никто не собирается. Согласитесь, что для страны гораздо выгодней государственно-частное партнерство, чем контрабандный схематоз и коррупция, которые отпугивают инвесторов. Немного жалко контрабандистов, но… совсем немного. Почти не жалко," - подытожил Сазонов.

Напомним, что 9 сентября Кабинет министров одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта"Национальный оператор на рынке табачных изделий" с трехдневной доработкой, сообщает ИнтерфаксУкраина. Согласно проекту распоряжения, Национальным оператором может быть юридическое лицо любой организационно-правовой формы и формы собственности, имеющее лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями, которая соответствует критериям.

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