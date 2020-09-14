Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 2,5%

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 14 сентября снизилась на 2,48%, или на 37,7 гривны/МВт-ч до 1 483,6 гривны/МВт-ч по сравнению с 7 сентября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 2,5%, или на 39,7 гривны/МВт-ч до 1 621,47 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (44,86 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (12,69 евро/МВт-ч) в 3,7 раза, в Швеции (36,35 евро/МВт-ч) - на 18,97%.

При этом в Дании цена электроэнергии (51,3 евро/МВт-ч) на 14,4% выше, чем в Украине, во Франции (55,23 евро/МВт-ч) - на 23,1%, в Германии (54,04 евро/МВт-ч) - на 20,5%, в Австрии (53,69 евро/МВт-ч) - на 19,7%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 9,8%, или на 4,52 евро/МВт-ч до 50,53 евро/МВт-ч (1 670,9 гривны/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 7 сентября).

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.

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