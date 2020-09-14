подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 сентября 2020, понедельник, 10:15 1073
Экономика 2020-09-14T10:45:01+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 2,5%

Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 2,5%

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия энергетика Фото: Бизнес Цензор
Электроэнергия энергетика Фото: Бизнес Цензор

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 14 сентября снизилась на 2,48%, или на 37,7 гривны/МВт-ч до 1 483,6 гривны/МВт-ч по сравнению с 7 сентября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 2,5%, или на 39,7 гривны/МВт-ч до 1 621,47 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (44,86 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (12,69 евро/МВт-ч) в 3,7 раза, в Швеции (36,35 евро/МВт-ч) - на 18,97%.

При этом в Дании цена электроэнергии (51,3 евро/МВт-ч) на 14,4% выше, чем в Украине, во Франции (55,23 евро/МВт-ч) - на 23,1%, в Германии (54,04 евро/МВт-ч) - на 20,5%, в Австрии (53,69 евро/МВт-ч) - на 19,7%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 9,8%, или на 4,52 евро/МВт-ч до 50,53 евро/МВт-ч (1 670,9 гривны/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 7 сентября).

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.

Больше новостей о: Электроэнергия Цена на электроэнергию

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан
S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD
Новости
На выходных количество ПЦР-исследований сократилось на треть, а анализов на антитела - в 4 раза 10:31
Украина не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах, — Ермак 10:31
Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан 10:29
В 2019 году Украина потеряла 4,7 миллиардов гривен из-за контрабанды сигарет, в 2020 ущерб продолжает расти, - СМИ 10:29
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19 10:21
больше новостей
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей 13:45
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года 07:00
Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка 14:24
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд 17:29
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху 18:27
Заблокированная в Украине соцсеть "ВКонтакте" научилась обходить блокировки 16:35
больше новостей
Заболеваемость коронавирусом в Украине падает третий день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok