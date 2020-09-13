ОПЗЖ заявляет о разбойном нападении на свой офис в Курахово

"Оппозиционная платформа — За жизнь" заявляет о разбойном нападении на свой региональный партийный офис в городе Курахово Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении на сайте ОПЗЖ.



"Сегодня в городе Курахово Донецкой области совершено разбойное нападение на региональный партийный офис "Оппозиционной платформы — За жизнь" и приемную народного депутата Владимира Мороза. Очевидно, этой акцией накануне выборов преступники пытались запугать наших местных активистов и парализовать деятельность партийного представительства", - говорится в сообщении.

В партии расценивают нападение на свой партийный офис как еще один способ действующей власти и ее союзников-радикалов сорвать демократические выборы в местные советы на Донбассе.

"Мы требуем вернуть украденное у сотен тысяч украинских граждан право голоса и обеспечить проведение местных выборов в 18 ОТГ на Донбассе. Остановить запущенный механизм фальсификаций народного волеизъявления с помощью регистрации "туристов" из парамилитарных формирований. Найти и привлечь к ответственности всех преступников, нападающих на активистов и партийные представительства оппозиции", - резюмировали в ОПЗЖ.

Нападение на офис ОПЗЖ в Курахово. Фото: пресс-служба

Напомним, ранее в полтавский офис ОПЗЖ бросили гранату.

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