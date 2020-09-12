Зеленский прилетел в Одессу и ознакомился с реконструкцией аэропорта

Президент Владимир Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта "Одесса".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Владимир Зеленский ознакомился с реализацией проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта "Одесса", - говорится в нем.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2 800 метров и ширину 45 метров.

Новый аэродром позволит принимать самолеты категории D, предназначенные для осуществления полетов средней и большой дальности, такие как Boeing-747-400/800, по категории ИИИ ICAO, а также другие борта вместимостью до 300 пассажиров.

Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома составляет 3,9 млрд гривен.

Министр инфраструктуры добавил, что благодаря новой полосе аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки - более 5 млн пассажиров.

Глава государства поинтересовался, есть ли необходимый запрос среди пассажиров для строительства новой полосы аэропорта.

"Запрос, конечно, есть, потому что Одесса - туристический город, он развивается. В этом году заработала программа "Путешествуй Украиной", и Одесса принимала слишком большое количество пассажиров, даже несмотря на коронавирусные вызовы, которые мы имеем сегодня", - сказал министр инфраструктуры.

Криклий отметил, что после завершения реконструкции старая полоса не будет работать.

Зеленский поинтересовался вопросом сертификации новой взлетной полосы.

Министр инфраструктуры отметил, что на октябрь запланировано получение разрешений на эксплуатацию полосы.

Полоса должна быть введена в эксплуатацию до конца 2020 года.

Криклий сообщил, что в перспективе длину взлетно-посадочной полосы можно увеличить до 3 200 метров.

"Тогда мы сможем принимать самолеты любого типа", - подчеркнул он.

Глава государства спросил, достаточно ли профинансированы работы по завершению третьей очереди реконструкции полосы.

"У нас с вами была договоренность, что у нас будет карта строительства со сроками всех аэропортов Украины. Там запланирована эта очередь?" - сказал Зеленский.

По словам Криклия, проект строительства новой рулежной дорожки уже готов и на него планируется потратить более 900 млн гривен, которые должны быть заложены в бюджете.

Генеральный подрядчик строительства отметил, что за восемь месяцев после получения средств третью очередь строительства будет реализовано.

"Вы проверьте, чтобы не забыть такие вещи. Это важно", - подчеркнул Президент, обращаясь к министру инфраструктуры.

Кроме того, Зеленский поинтересовался, установлено-ли светосигнальное оборудование на новой полосе.

"Важно, что метеооборудование здесь позволит самолетам садиться даже в туман. Это очень важно", - отметил министр инфраструктуры.

Также Главе государства продемонстрировали новый терминал аэропорта, рассчитанный на прием трех миллионов пассажиров в год.

Ранее, в рамках двухдневного визита Владимир Зеленский 4 июля принял участие в открытии стадиона СОШ №1, ознакомился с работой наибольшего транспортного узла страны "ТИС" и с работой Одесского припортового завода. Также президент посетил пляж Дельфин, чтобы решить вопрос с затонувшим танкером "Delfi". Кроме того, в воскресенье он побывал на Одесском морвокзале, где принял участие в праздничных мероприятиях ко дню ВМФ ВМС Украины.

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