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  • В США 13-летний подросток стал жертвой "поедающей мозг" амебы-паразита
12 сентября 2020, суббота, 14:14 227
Мир 2020-09-12T14:46:05+03:00
Українські Новини
В США 13-летний подросток стал жертвой "поедающей мозг" амебы-паразита

В США 13-летний подросток стал жертвой "поедающей мозг" амебы-паразита

Константин Долгий
США, Медицина, Заражение паразитами
Амеба-паразит Naegleria fowleri. Фото: depositphotos
Амеба-паразит Naegleria fowleri. Фото: depositphotos

В то время как ученые разработали кишечную палочку, способную производить топливо и антибиотики, в штате Флорида 13-летний подросток умер после заражения амебой-паразитом, которая поедает ткани головного мозга.

Об этом сегодня, 12 сентября, пишет Live Science, передают Українські Новини.

Заражение амебой-паразитом, которая известна как неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), произошло после того, как 13-летний Таннер Уолл (Tanner Wall) вместе со своей семьей отдыхал в кемпинге на севере штата, где есть озеро и аквапарк.

Через несколько дней после купания Таннер пожаловался на головную боль, тошноту, рвоту и ригидность мышц шеи. В местной больнице ребенку поставили диагноз стрептококковая ангина, однако родители заподозрили, что у их ребенка могут быть проблемы посерьезнее и отвезли его в больницу Университета Флориды в Джексонвилле.

В университетской больнице ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провели ряд исследований, которые имели ужасные результаты. Через несколько дней Таннер скончался в больнице.

"Они сказали: "Нам жаль говорить вам об этом, но у вашего сына паразитическая амеба, и лекарств от нее нет", — цитирует издание слова отца Таннера Трэвиса Уолла.

Как сообщают СМИ, это далеко не первый случай заражения неглерией Фоулера. Согласно данным CDC, за последние 10 лет в США поступали 34 сообщения о подобных инцидентах.

Как рассказали специалисты, неглерия Фоулера попадает в тело человека через обонятельный нерв в носу человека. Заразиться паразитом можно только через нос, поэтому купающимся настоятельно рекомендуют закрывать нос во время посещения озер и других водоемов.

Как сообщали Українські Новини, японские ученые обнаружили бактерии, которые могут поедать пластик, использующийся во всем мире для производства бутылок и одноразовых пакетов.

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