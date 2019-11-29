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29 ноября 2019, пятница, 18:20 42
Наука 2019-11-29T18:21:44+02:00
Українські Новини
Ученые разработали кишечную палочку для производства топлива и антибиотиков

Ученые разработали кишечную палочку для производства топлива и антибиотиков

Израиль, Институт Вейцмана, Углекислый газ, Кишечная палочка
Бактерии. Фото: pixabay
Бактерии. Фото: pixabay

В Израиле исследователи из Института Вейцмана получили штамм кишечной палочки, который способен к автотрофному питанию, то есть может преобразовывать углекислый газ в органические вещества. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на исследование в научном журнале Cell.

Созданный в лаборатории штамм кишечной палочки может быть использован для создания биотоплива с более низким уровнем выбросов, чем традиционные методы производства.

Сначала команда ученых отредактировала гены кишечной палочки, а затем добавила ген бактерий, которые получают энергию из воздуха.

После этого бактериям дали достаточно сахара, чтобы они не умерли с голода, и неограниченный доступ к СО2 и метилформиату.

Новым поколениям бактерий ученые оставляли все меньше и меньше сахара. Примерно через 200 дней некоторые кишечные палочки полностью перешли на употребление CO2.

Сейчас бактерии используются для производства антибиотиков, топлива и графена, но для этого им нужно употреблять большое количество сахара в виде кукурузного сиропа. Но новые бактерии питаются только CO2, что делает конечные продукты и топливо, которые они производят, нейтральными по углероду.

Ученые пока не уверены, что новый штамм бактерий удастся использовать в промышленном фармпроизводстве — для этого нужно провести дополнительные исследования.


Как сообщали Українські Новини, ученые обнаружили бактерии, питающиеся пластиком. 

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