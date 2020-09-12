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12 сентября 2020, суббота, 11:50 21
Политика 2020-09-12T11:50:13+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ обвиняет власти в подготовке фальсификаций на местных выборах на Донбассе

ОПЗЖ обвиняет власти в подготовке фальсификаций на местных выборах на Донбассе

Анна Рудык
Голосование. Фото: Pixabay
Голосование. Фото: Pixabay

Зе-власть и ее союзники из партии войны не могут смириться со своими падающими рейтингами на Донбассе. Вначале они без всяких оснований лишили 500 тысяч украинских граждан их избирательных прав, тем самым незаконно уничтожив местное самоуправление в десятках громад подконтрольной Украине части Донбасса. Теперь за счет избирательных манипуляций они и их новые политические "побратимы" готовят масштабную фальсификацию выборов в оставшиеся местные советы Донецкой области. Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы - За жизнь.

В частности, отмечается, что в Мангушском районе зарегистрирован факт массовой смены избирательного адреса в посёлках Юрьевка и Мангуш. Более 1500 радикалов из "Азова" и других парамилитарных формирований перемещены для участия в выборах в Мангушской ОТГ. Численность избирателей там, без избирательных гастролеров, около 8000, и полторы тысячи "приезжих" – это 20% голосов, которые позволят манипуляторам исказить реальное волеизъявление людей, проживающих в Мангушской ОТГ и протащить в местный совет своих ставленников.

"Цель такого организованного политического туризма - захватить привлекательные земли на берегу Азовского моря и обеспечить реванш партии войны. Оппозиционная платформа - За жизнь требует от власти и ее союзников прекратить рейдерство на Азовском побережье, использование административного ресурса и манипуляций в избирательном процессе", - говорится в заявлении.

Также в заявлении платформы отмечается, что то, что происходит в Мангуше и в целом на украинском Донбассе, – это политическое рейдерство, организованное Зе-командой. Мы требуем вернуть украденные у людей конституционные права голосовать на выборах, убрать руки от Мангушской ОТГ. Дайте людям жить, работать и выбирать в своём доме без вашего участия. Иначе вы проиграете и уйдете, как ваши нынешние союзники из партии войны Порошенко.

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