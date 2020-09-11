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11 сентября 2020, пятница, 19:45 2271
СМИ 2020-09-11T20:45:02+03:00
Українські Новини
Стало последней каплей. Журналист криворожской газеты публично выступил против цензуры

Стало последней каплей. Журналист криворожской газеты публично выступил против цензуры

Кира Молчанова
СМИ, Журналистика, Журналисты, Журналист, Цензура

В Кривом Роге Днепропетровской области журналист Александр Шидо уволился из местной газеты "Пульс" из-за цензуры, которая появилась в издании.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Facebook Александра Шидо, у которого стаж работы в журналистике более 30 лет.

В своем видеообращении он указал, в последнее время в газете стали выходить статьи, которые шли в разрез с мнением коллектива, а публикации проходили отборную цензуру.

"Последней каплей, переполнившей мою чашу терпения, послужила публикация "Шоколадные мальчики" слуг народа". Откровенно говоря, стало стыдно за эту "заказуху" в "Пульсе" и за тех, кто за всем этим стоит. Поэтому я себе сказал: "Хватит!" И принял для себя решение. То, что оно правильное, убедился буквально сразу. Я словно от чего-то освободился – от неподъемной глыбы, которая годами тянула спину, от ржавого якоря, который тащил ко дну", – написал журналист.

Пост Александра ШидоПост Александра Шидо

Статья, ставшая для журналиста Статья, ставшая для журналиста "последней каплей". Скриншот

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