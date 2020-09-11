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11 сентября 2020, пятница, 17:55 497
Общество 2020-09-11T18:00:17+03:00
Українські Новини
Монополизация самоуправления главой Киевского Совета арбитражных управляющих может привести к краху реформы ба

Монополизация самоуправления главой Киевского Совета арбитражных управляющих может привести к краху реформы банкротства

Кира Молчанова
Банкротство, Конфликт, Банкрот, Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины, Сергей Боярчуков
Банкротство. Фото: Pixabay
Банкротство. Фото: Pixabay

Эксперты в сфере банкротства напомнили о необходимости соблюдения принципов коллегиальности, независимости и непредвзятости при формировании саморегулирования профессии.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте "Зеркало Недели"

Профессия арбитражных управляющих переживает период становления. В рамках реформы в сфере банкротства создана Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины и ее региональные органы, которая задекларировала готовность перенять полномочия Минюста по регулированию деятельности арбитражных управляющих.

Однако, в конце августа в среде арбитражных управляющих возник конфликт.

Глава Киевского совета НААУ Сергей Боярчуков обнародовал детали дела о банкротстве одного из предприятий, обвинив свою коллегу – Светлану Демину – в непрофессионализме. Демина в ответ раскритиковала Боярчукова за нарушение норм этики.

В профессиональной среде этот конфликт вызвал резонанс. Боярчукова обвиняют в нарушении устава организации, Кодекса этики и стандартов профессии, а также – разглашении конфиденциальной информации. Кроме того, выяснилось, что юридическая фирма Боярчукова представляет интересы основного кредитора обанкротившегося предприятия, поэтому имеет место и конфликт интересов.

На ситуацию отреагировали и эксперты рынка. По мнению эксперта по вопросам банкротства Игоря Николаева, такие случаи могут отдалить или сделать невозможной перспективу делегирования государством полномочий по регулированию профессии в пользу СРО. "Если профессия не способна решать свои проблемы, то ни о каком делегировании полномочий не может быть и речи. И судьба ассоциации будет предрешена – вырождение до статуса обычной общественной организации, которых тысячи", – убежден эксперт.

Заместитель главы Национальной ассоциации арбитражных управляющих Александр Бондарчук считает, что преждевременно делать далеко идущие выводы о способности АУ к самоуправлению по единичным случаям, однако игнорировать их тоже нельзя. "Это сообщество профессионалов своего дела, и любые попытки использовать Ассоциацию как инструмент в частной борьбе – недопустимы. На одном из ближайших заседаний Совета НААУ мы рассмотрим этот вопрос", - заявил господин Бондарчук.  

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