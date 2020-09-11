Ситуация с учебным процессом в столице - контролируемая, - Кличко

"Ситуация с учебным процессом в столице в условиях пандемии - контролируемая". Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает портал kiev.klichko.org.

"Что касается учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Поскольку город подготовил школы к работе в новых условиях. Разработан регламент работы во время пандемии. Обеспечили учебные заведения дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты. Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков будет наше особое внимание. И оперативные решения в зависимости от ситуации", - сказал Кличко.

Он сообщил, что сегодня работают 426 столичные школы из 428.

Из-за установленные случаи заболевания у учителей на карантин закрыли две школы в Оболонском районе.

"В 50-ти школах на дистанционное обучение перевели в общем 126 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 174. И 83 педагога", - сообщил Кличко.

Относительно детских садов, мэр отметил, что из-за установленных случаев вируса временно закрыты два учреждения дошкольного образования. - В Деснянском и в Печерском районах.

Два детских сада - на Оболони и в Днепровском районе - возобновили свою работу после карантина.

"Всего из 568-ми коммунальных детсадов продолжают работать 554. Некоторые закрыты на плановые ремонты. Наполняемость детей в садиках - почти 51 процент. Многие родители, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, оставляют детей дома или под присмотром родственников", - отметил Виталий Кличко.

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