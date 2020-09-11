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  • Вадим Нестеренко заявил о рейдерском захвате в Днипре предприятий "Днепромлын" и "Хлебзавод №10"
11 сентября 2020, пятница, 14:02 692
Происшествия 2020-09-11T14:05:24+03:00
Українські Новини
Вадим Нестеренко заявил о рейдерском захвате в Днипре предприятий "Днепромлын" и "Хлебзавод №10"

Вадим Нестеренко заявил о рейдерском захвате в Днипре предприятий "Днепромлын" и "Хлебзавод №10"

Петр Стуженко
Рейдерство, Вадим Нестеренко, Днепромлын, Хлебозавод №10, Ristone Holdings
Вадим Нестеренко. Фото: agroreview.com
Вадим Нестеренко. Фото: agroreview.com

Бизнесмен, председатель наблюдательного совета агрохолдинга Ristone Holdings Вадим Нестеренко заявил, что 1 сентября крупнейшие предприятия мукомольной промышленности в Днепропетровской области "Днепромлын" и "Хлебзавод №10" были захвачены рейдерами. Руководство холдинга, которое долгие годы работало над тем, чтобы сделать "Днепромлын" всеукраинским лидером в сфере мукомольной промышленности, на предприятие не допускается.

Об этом сообщил веб-сайт AgroReview.

"Я как главный бенефициар обращаюсь ко всем нашим партнерам, которые долгие года успешно и плодотворно сотрудничали с "Днепромлыном" - это предприятия, которые поставляли нам сырье, покупали нашу продукцию, смежные предприятия. Хочу поставить вас в известность и предупредить, что из-за рейдерского захвата "Днепромлын" и 10-й хлебозавод не могут гарантировать выполнение всех взятых на себя обязательств, долгосрочные контракты тоже под угрозой.

Мы настроены решительно и намерены активно бороться и защищать наше предприятие. А это значит, что предстоят долгие месяцы, а может и годы судебных тяжб и разбирательств, аресты счетов, и сбои в работе самого предприятия и многое другое, что обычно происходит во время рейдерских захватов. Вы должны оценить для себя все риски дальнейшего сотрудничества, помня о том, что зачастую главная цель рейдеров - захватить успешное предприятие, выкачать из него все ресурсы и в конечном итоге обанкротить", - сказал Нестеренко.

Председатель набсовета Ristone Holdings отметил, что данные предприятия имеют большое социальное значение в жизни как Днипра, так и всей Днепропетровской области. Поэтому он рассчитывает на быстрое реагирование правоохранительных органов и местных властей.

Нестеренко уточнил, что захваченные предприятия являются членами европейских и международных бизнес-ассоциаций, а потому он рассчитывает также и на их помощь.

"Верю, что все вместе мы сможем дать отпор рейдерам, в результате "Днепромлын" и "Хлебозавод №10" как и раньше смогут быть надежными партнерами и поставщиками высококачественной продукции для потребителей региона", - подчеркнул Вадим Нестеренко.

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