Андрей Грибанов: цена медлительности ВОЗ – 1,5 млн жизней

Андрей Грибанов, внештатный эксперт Национальной службы здоровья Украины, прокомментировал ситауцию с вакцинацией от коронавируса.

Медлительность и неэффективность Всемирной организации здравоохранения во время эпидемии коронавируса может стоить 1,5 млн. жизней. Примерно столько людей еще может погибнуть, пока ВОЗ примет решение о вакцинировании. Похоже, как и в случае с предыдущими эпидемиями, США и другим развитым западным странам придется взять ситуацию в свои руки.

Коронавирус шагает по планете и ускоряет шаг. Ежедневно по 200-300 тыс. новых инфицированных. Ежедневно по 4-5 тыс. смертей. Общее количество заболевших перевалило за 28 млн., общее количество смертей - более 900 тыс.

По прогнозам ученых, осенью этого года, на фоне сезонного роста гриппа и ОРВИ, эпидемия коронавируса может усилиться. Мир в ожидании "второй волны" коронавируса. Хотя во многих странах (в т.ч. Европы – особенно во Франции, Испании) это волна уже началась – еще со средины августа фиксируется рост количества инфицированных.

Реальным решением проблемы COVID-19 могла бы стать масштабная программа вакцинирования населения. Но Всемирная организация здравоохранения ожидает начала массовой вакцинации от коронавируса не ранее средины 2021 г.

Т.е. даже при действующих темпах смертности (а они, скорее всего, будут расти), данные планы ВОЗ означают более 1,5 млн. новых смертей от пандемии.

Такую цену мир может заплатить за нерасторопность организации, чье главное задание – бороться и предотвращать подобные эпидемии.

Пока ВОЗ медлит, США - инвестируют

Ранее я уже подробно рассказывал о провалах Всемирной организации здравоохранения в борьбе с другими эпидемиями – в частности, с эпидемией эболы в Западной Африке в 2013-2015 гг., и с эпидемией кори 2018-2019 гг., от которой пострадала в т.ч. и Украина.

Также как и в случае с пандемией коронавируса, ВОЗ реагировала на предыдущие эпидемии крайне медленно (в случае с эболой – лишь через полгода после начала эпидемии).

И, по сути, разгребанием "авгиевых конюшень" предыдущих эпидемий занималась не ВОЗ (которая должна была это делать, исходя из своих статутных задач), а западные страны – США, Великобритания, страны Евросоюза. Особенно ярко это проявилось в случае борьбы с эболой.

Судя по всему, так произойдет и в этот раз. По состоянию на август 2020 г., в мире (в основном – в западных странах, но также в Китае и России) был разработан 231 вариант вакцины, по 32 из них – уже шли испытания на людях.

Так, еще в конце июля 2020 г. американский концерн Moderna вместе с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний перешли к третьей фазе испытаний своей вакцины. Причем если по стандартам, во время третьей фазы вакцина должна быть проверена более чем на 1000 человек, в Moderna подняли эту планку в десятки раз – до 30 тыс. человек. Проект финансирует в т.ч. правительство США, которое вложило в данную вакцину почти 1 млрд. долларов.

Правительство США вложилось и в другой перспективный конкурирующий немецко-американско-китайский проект – компаний BioNTech, Pfizer и Fosun Pharma. Там также уже идет третья фаза проекта, также 30 000 добровольцев. Американское правительство заключило контракт на 1,9 млрд. долларов на поставку 100 млн. доз вакцины к декабрю 2020 г.

Опираясь на позитивные результаты первых фаз исследования, производители могут начинать производство вакцины – даже еще до окончания последней фазы. Более того, в США заявили, что могут начать процесс регистрации вакцины.

Но против этого выступила Всемирная организация здравоохранения. Как заявила главный научный исследователь ВОЗ Сумья Сваминатан, "ВОЗ предпочитает сначала собрать полный набор данных, чтобы использовать его для предварительной квалификации вакцин".

В ВОЗ, видимо, пытаются проводить параллели между поспешностью Российской Федерации в регистрации вакцины и попытками США ускорить этот процесс.

Но эти параллели крайне не точны. Для Российской Федерации, по советской традиции, был важен сам факт первенства (на что намекает и ее название – Sputnik V). Что касается американского правительства, то здесь хоть и присутствуют политические моменты (все-таки через два месяца президентские выборы), но гораздо более важно оперативное решение проблемы, которая забрала жизни почти 200 тыс. американцев – рекорд по смертности в мире.

При этом в любом случае регистрация вакцины будет проходить в US Food and Drug Administration. А это одна из наиболее авторитетных контролирующих организаций в сфере лекарственных препаратов в мире.

Как пишет New York Times, "Президент США гарантирует, что новая вакцина будет соответствовать золотому стандарту безопасности и эффективности FDA и пройдет тщательные испытания" - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир.

Также он объяснил позицию Соединенных Штатов, не участвующих в программе COVAX, которая под эгидой ВОЗ объединяет 172 страны, с целью гарантировать справедливый доступ к вакцине против коронавируса.

"США продолжат сотрудничество с нашими международными партнерами, чтобы победить коронавирус, но мы не будем ограничивать себя многосторонними договорами под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая" - заявил Джудд Дир.

ВОЗможность коррупции?

Слова представителя Белого дома о "коррумпированной Всемирной организации здравоохранения" также заслуживают внимания.

Еще во время предыдущих эпидемий возникали подозрения о коррумпированности отдельных высокопоставленных сотрудников ВОЗ.

Так, в 2009 г. после эпидемии свиного гриппа датская газета Information провела расследование сотрудничества экспертов ВОЗ с фармацевтическими компаниями. "Вызывает беспокойство, что многие ученые, заседающие в различных комитетах ВОЗ, представляются независимыми экспертами, тщательно скрывая тот факт, что они получают деньги от фармацевтических компаний", – заявил профессор эпидемиологии Том Джеферссон, работающий в исследовательском центре Cochrane Center в Риме.

В частности, речь шла о советниках ВОЗ, которые на платной основе сотрудничали с компаниями Roche, RW Johnson, SmithKline и Beecham Glaxo Wellcome.

В 2017 г. Associated Press провела исследование структуры расходов ВОЗ за предыдущий год. Исследование показало, что на боробу со СПИДом и гепатитом организация потратила 70,5 млн. долларов, с малярией – 61 млн. долларов, с туберкулезом – 59 млн. долларов. Но при этом 201 млн. долларов пошло на оплату отелей и авиабилетов сотрудников ВОЗ.

В данном исследовании журналисты обратили особое внимание и на стоимость президентского номера отеля в Конакри – столице Гвинеи, в котором останавливалась экс-генеральный директор ВОЗ Маргарет Чэн, во время празднования по случаю создания первой вакцины от эболы – цена номера превышала 1000 долларов за ночь.

Новый глава ВОЗ и экс-министр здравоохранения Эфиопии Тедрос Габрезис, несмотря на свое марксистское прошлое (лидер Фронта освобождения народа Тиграя) также, видимо, не против роскошных отелей и "подработок" экспертов ВОЗ на фармкомпании.

По крайней мере, как пишет National Review, никаких изменений в правилах прозрачности работы организации и ее экспертов не последовало. Но при этом в последующие года организация потребовала у стран-доноров увеличить свой бюджет дополнительно на 28 млн. долларов.

На фоне неэффективности и непрозрачности Всемирной организации здравоохранения США уже отказались участвовать в финансировании ВОЗ. Кто станет следующим?

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