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11 сентября 2020, пятница, 09:51 677
Политика 2020-09-11T11:30:03+03:00
Українські Новини
Введение Минфином США санкций против меня – месть Байдена и его сообщников, – Деркач

Введение Минфином США санкций против меня – месть Байдена и его сообщников, – Деркач

Анна Рудык
Андрей Деркач. Фото: Андрей Деркач/Faceboоk
Андрей Деркач. Фото: Андрей Деркач/Faceboоk

Народный депутат Андрей Деркач объяснил введение санкций против него местью за разоблачение коррупции в высших эшелонах Демократической партии США. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Какой мотив действий Минфина США и как это произошло: месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей", – отмечает Деркач.

По словам народного депутата Андрея Деркача, данное решение было оформлено по запросу нескольких конгрессменов из Демократической партии США и инспирировано представителями Государственного департамента США, покрывавшими хищение и нецелевое использование международной технической помощи для Украины.

"Когда разоблачаешь схемы международной коррупции, всегда нужно быть готовым к мести. Кроме того, первую поправку к Конституции США, свободу слова, а также право отстаивать демократические ценности и независимость своего государства от внешнего коррупционного воздействия и от внешнего управления никто не отменял", – считает Деркач.

По словам нардепа, он не собирается останавливаться и уже в начале следующей недели анонсировал пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения коррупции, к которой причастна верхушка демократической партии США.

"Демокоррупционеры очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины", – отмечает Деркач.

Он также заявил что планирует оспаривать наложение санкций Минфина США в суде.

"Считаю, что победа в этой истории станет логичным ответом представителям "Демокорапшн" в моей борьбе за отстаивание национальных интересов Украины", – резюмировал Андрей Деркач.

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