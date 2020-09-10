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10 сентября 2020, четверг, 22:32 1170
Политика 2020-09-10T22:35:11+03:00
Українські Новини
Ключевой китайский инвестор "Мотор Сич": давление на нас происходит не из коммерческой сферы

Ключевой китайский инвестор "Мотор Сич": давление на нас происходит не из коммерческой сферы

Ольга Фандорина
Мотор Сич, Ван Цзин, Beijing Xinwei Technology Group
ПАО
ПАО "Мотор Сич". Фото из открытых источников

Китайский бизнесмен Ван Цзин, являющийся ключевым акционером Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon (компаний-инвесторов ПАО "Мотор Сич") дал первое интервью украинским СМИ.  В мире его называют китайским Илоном Маском из-за громких масштабных высокотехнологических проектов.

Ван Цзин рассказал, какие на самом деле интересы у китайских инвесторов в Украине, что думает о деле "Мотор Сичи", какое будущее ждет предприятие и каковы перспективы инвестиционного спора с государством Украина. Он сообщил, что инвестирует в более, чем 200 компаний, которые работают в более чем 30 странах и регионах мира, включая Азию, Европу, Африку и Латинскую Америку. В числе интересующих его сфер бизнеса - производство телекоммуникационного оборудования, спутниковая связь, инфраструктурные проекты, спорт, культура и многое другое.


Свой интерес к инновационным отраслям бизнесмен объяснил тем, что "все они по отношению к обществу, которое стремится к прогрессу, являются инфраструктурой для развития и опорными элементами". В Украине Ван Цзин работает с 2013 г.: вместе с партнерами рассматривал вариант строительства глубоководного порта в Крыму. Однако после аннексии полуострова Россией, отказался от этих планов, хотя и рассматривает возможность вернуться к проекту, но уже на материковой части нашей страны. Кроме того, с 2014 г. Xinwei Group начала предоставлять украинским пользователям услуги мобильной широкополосной мультимедийной связи, в 2015 г. начала сотрудничество с ПАО "Мотор Сич" (создание в Китае базы гарантийного обслуживания произведенных предприятием двигателей. А в 2016 г. Ван Цзин и его партнеры инвестировали совместно инвестировали в ПАО "Мотор Сич". По его словам благодаря этому "все больше китайских пользователей и больше инвесторов переосмыслили коммерческую значимость украинской авиационной промышленности, и более достоверно и правильно сформировали мнение об Украине".

Свой интерес к "Мотор Сич" бизнесмен поясняет такими факторами, как "огромный и постоянный спрос на авиационном рынке Китая и достаточные гарантии финансирования, история долгосрочного дружественного сотрудничества между Китаем и Украиной, высокая степень соответствия между продукцией "Мотор Сич" и спросом на китайском рынке". По состоянию на сегодняшний день китайская сторона  вложила в проект "Мотор Сич" уже более $1 млрд. Ван Цзин подчеркнул, что восхищается "вековой историей компании, первоклассными продуктами и основательной корпоративной культурой" и назвал фактического руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева "символом украинского авиастроения". В то же время, бизнесмен считает, что конкуренция в авиационном моторостроении очень высока, и если сейчас не воспользоваться шансом на китайском рынке, то вскоре все нынешние преимущества продукции "Мотор Сич" утратят актуальность.

Комментируя текущее положение дел на "Мотор Сичи", Ван Цзин сказал следующее: "Мы понесли огромнейшие убытки, в связи с тем, что произошли непредвиденные обстоятельства, которых не должно было случиться. В случае с "Мотор Сич" неожиданно то, что неудачи, удары и давление, от которых мы пострадали, всецело исходят не из коммерческой сферы. Мы до сих пор не знаем, в связи с чем мы были необоснованно лишены наших законных прав без каких-либо ясных объяснений".

Напомним, что китайские инвесторы ни сами, ни в партнерстве, не могут с 2016 г. вступить в права собственности: сделка заблокирована с 2017 г., акции арестованы по инициативе СБУ, а Генпрокуратура в августе наложила дополнительный арест на акции. При этом АМКУ не дает разрешения на концентрацию - на днях ведомство вернула совместную заявку Skyrizon и группы DCH, украинского партнера китайских инвесторов. Сотрудничество с DCH китайская сторона начала после того, как "Укроборонпром" заявил о неактуальности совместной со Skyrizon деятельности по "Мотор Сичи". "У нас с "Укроборонпромом" был год, чтобы обсудить и продлить соглашение о сотрудничестве, но по неизвестным причинам, "Укроборонпром" не стал использовать эту возможность", - сказал Ван Цзин. И добавил, что китайские инвесторы выбрали DCH в качестве нового партнера, поскольку видят общее направление работы и уважают бенефициара группы: "Александр Ярославский владеет таким большим и разноплановым бизнесом и успешно развивает его. Этого было достаточно, чтобы доказать, что он мудрый, энергичный, дальновидный человек, репутация которого уже давно перешагнула за пределы Украины".

Ван Цзин официально опроверг слухи о переносе производства авиадвигателей из Запорожья в Китай: "У нас никогда не было даже мысли о закрытии завода в Украине, не говоря уже о каких-то планах гипотетического переноса производства. "Мотор Сич" всегда будет украинским предприятием и всегда будет существовать на украинской земле". И заверил, что нет никакой угрозы неконтролируемого трансфера технологий, поскольку украинское правительство имеет очень совершенную систему контроля за их импортом и экспортом.

В то же время, китайский бизнесмен подчеркнул, что он и его партнеры намерены "решительно отстаивать свои законные права и интересы". Ранее сообщалось, что в Минюст направлена претензия китайских инвесторов "Мотор Сичи" с информацией об их намерении начать инвестиционный спор с государством Украина с целью возмещения понесенного ими ущерба в размере $3,5 млрд. При этом Ван Цзин все же надеется на урегулирование ситуации за столом переговоров с украинской властью. "Выигрыш в суде не всегда означает победу. Я искренне надеюсь, что мы с государством Украина сможем прийти к взаимной выгоде, взаимной победе и к совместному развитию – вот тот результат, который мы должны получить".

Как известно, в начале августа 2020 года Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что связанная с ней компания Beijing Skyrizon и украинская группа DCH подали совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций ПАО "Мотор Сич". Одновременно в настоящее время в украинских судах ведется несколько разбирательств по искам различных акционеров "Мотор Сич", которые оспаривают аресты акций, из-за которых не могут ни принимать участие в управлении предприятием, ни получать доход. Согласно действующему законодательству Минюст, получив сообщение о намерении иностранного инвестора начать инвестиционный спор, должен создать рабочую группу со всеми вовлеченными в процесс органами власти – ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, АМКУ и др. Помимо этого один из акционеров "Мотор Сич" подал иск против менеджмента предприятия с обвинениями в хищениях и отмывании денег на общую сумму 0,5 млрд. грн.

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