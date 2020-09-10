Ключевой китайский инвестор "Мотор Сич": давление на нас происходит не из коммерческой сферы

Китайский бизнесмен Ван Цзин, являющийся ключевым акционером Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon (компаний-инвесторов ПАО "Мотор Сич") дал первое интервью украинским СМИ. В мире его называют китайским Илоном Маском из-за громких масштабных высокотехнологических проектов.

Ван Цзин рассказал, какие на самом деле интересы у китайских инвесторов в Украине, что думает о деле "Мотор Сичи", какое будущее ждет предприятие и каковы перспективы инвестиционного спора с государством Украина. Он сообщил, что инвестирует в более, чем 200 компаний, которые работают в более чем 30 странах и регионах мира, включая Азию, Европу, Африку и Латинскую Америку. В числе интересующих его сфер бизнеса - производство телекоммуникационного оборудования, спутниковая связь, инфраструктурные проекты, спорт, культура и многое другое.



Свой интерес к инновационным отраслям бизнесмен объяснил тем, что "все они по отношению к обществу, которое стремится к прогрессу, являются инфраструктурой для развития и опорными элементами". В Украине Ван Цзин работает с 2013 г.: вместе с партнерами рассматривал вариант строительства глубоководного порта в Крыму. Однако после аннексии полуострова Россией, отказался от этих планов, хотя и рассматривает возможность вернуться к проекту, но уже на материковой части нашей страны. Кроме того, с 2014 г. Xinwei Group начала предоставлять украинским пользователям услуги мобильной широкополосной мультимедийной связи, в 2015 г. начала сотрудничество с ПАО "Мотор Сич" (создание в Китае базы гарантийного обслуживания произведенных предприятием двигателей. А в 2016 г. Ван Цзин и его партнеры инвестировали совместно инвестировали в ПАО "Мотор Сич". По его словам благодаря этому "все больше китайских пользователей и больше инвесторов переосмыслили коммерческую значимость украинской авиационной промышленности, и более достоверно и правильно сформировали мнение об Украине".

Свой интерес к "Мотор Сич" бизнесмен поясняет такими факторами, как "огромный и постоянный спрос на авиационном рынке Китая и достаточные гарантии финансирования, история долгосрочного дружественного сотрудничества между Китаем и Украиной, высокая степень соответствия между продукцией "Мотор Сич" и спросом на китайском рынке". По состоянию на сегодняшний день китайская сторона вложила в проект "Мотор Сич" уже более $1 млрд. Ван Цзин подчеркнул, что восхищается "вековой историей компании, первоклассными продуктами и основательной корпоративной культурой" и назвал фактического руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева "символом украинского авиастроения". В то же время, бизнесмен считает, что конкуренция в авиационном моторостроении очень высока, и если сейчас не воспользоваться шансом на китайском рынке, то вскоре все нынешние преимущества продукции "Мотор Сич" утратят актуальность.

Комментируя текущее положение дел на "Мотор Сичи", Ван Цзин сказал следующее: "Мы понесли огромнейшие убытки, в связи с тем, что произошли непредвиденные обстоятельства, которых не должно было случиться. В случае с "Мотор Сич" неожиданно то, что неудачи, удары и давление, от которых мы пострадали, всецело исходят не из коммерческой сферы. Мы до сих пор не знаем, в связи с чем мы были необоснованно лишены наших законных прав без каких-либо ясных объяснений".

Напомним, что китайские инвесторы ни сами, ни в партнерстве, не могут с 2016 г. вступить в права собственности: сделка заблокирована с 2017 г., акции арестованы по инициативе СБУ, а Генпрокуратура в августе наложила дополнительный арест на акции. При этом АМКУ не дает разрешения на концентрацию - на днях ведомство вернула совместную заявку Skyrizon и группы DCH, украинского партнера китайских инвесторов. Сотрудничество с DCH китайская сторона начала после того, как "Укроборонпром" заявил о неактуальности совместной со Skyrizon деятельности по "Мотор Сичи". "У нас с "Укроборонпромом" был год, чтобы обсудить и продлить соглашение о сотрудничестве, но по неизвестным причинам, "Укроборонпром" не стал использовать эту возможность", - сказал Ван Цзин. И добавил, что китайские инвесторы выбрали DCH в качестве нового партнера, поскольку видят общее направление работы и уважают бенефициара группы: "Александр Ярославский владеет таким большим и разноплановым бизнесом и успешно развивает его. Этого было достаточно, чтобы доказать, что он мудрый, энергичный, дальновидный человек, репутация которого уже давно перешагнула за пределы Украины".

Ван Цзин официально опроверг слухи о переносе производства авиадвигателей из Запорожья в Китай: "У нас никогда не было даже мысли о закрытии завода в Украине, не говоря уже о каких-то планах гипотетического переноса производства. "Мотор Сич" всегда будет украинским предприятием и всегда будет существовать на украинской земле". И заверил, что нет никакой угрозы неконтролируемого трансфера технологий, поскольку украинское правительство имеет очень совершенную систему контроля за их импортом и экспортом.

В то же время, китайский бизнесмен подчеркнул, что он и его партнеры намерены "решительно отстаивать свои законные права и интересы". Ранее сообщалось, что в Минюст направлена претензия китайских инвесторов "Мотор Сичи" с информацией об их намерении начать инвестиционный спор с государством Украина с целью возмещения понесенного ими ущерба в размере $3,5 млрд. При этом Ван Цзин все же надеется на урегулирование ситуации за столом переговоров с украинской властью. "Выигрыш в суде не всегда означает победу. Я искренне надеюсь, что мы с государством Украина сможем прийти к взаимной выгоде, взаимной победе и к совместному развитию – вот тот результат, который мы должны получить".

Как известно, в начале августа 2020 года Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что связанная с ней компания Beijing Skyrizon и украинская группа DCH подали совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций ПАО "Мотор Сич". Одновременно в настоящее время в украинских судах ведется несколько разбирательств по искам различных акционеров "Мотор Сич", которые оспаривают аресты акций, из-за которых не могут ни принимать участие в управлении предприятием, ни получать доход. Согласно действующему законодательству Минюст, получив сообщение о намерении иностранного инвестора начать инвестиционный спор, должен создать рабочую группу со всеми вовлеченными в процесс органами власти – ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, АМКУ и др. Помимо этого один из акционеров "Мотор Сич" подал иск против менеджмента предприятия с обвинениями в хищениях и отмывании денег на общую сумму 0,5 млрд. грн.

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