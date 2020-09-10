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10 сентября 2020, четверг, 18:56 682
Политика 2020-09-10T19:15:02+03:00
Українські Новини
"Европейская Солидарность" сформировала первую пятерку на выборах в Киевсовет

"Европейская Солидарность" сформировала первую пятерку на выборах в Киевсовет

Анна Рудык
Евросолидарность. Фото: сайт
Евросолидарность. Фото: сайт "Европейской солидарности"

Партия "Европейская Солидарность" сформировала первую пятерку кандидатов на выборах в Киевский городской совет, который будет утвержден на партийной конференции. Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил лидер партийной ячейки "ЕС" в столице, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

"Мы ведем на выборы в Киевсовет серьезную команду, которая состоит не из неизвестных никому кандидатов, а из специалистов. Это будет профессиональная и подготовленная команда, которая будет работать на киевлян. Вы будете приятно удивлены пятеркой кандидатов, которые будут представлять "Европейскую Солидарность". Все они - профессиональные люди, у каждого за плечами история успеха, который мы будем проецировать на столицу", - отметил Владимир Прокопов.

Политик заявил, что он уверен в победе "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет, рейтинги партии это подтверждают.

Также лидер киевской организации "Европейской Солидарности" напомнил, что партия обратилась к демократическим силам с инициативой подписать соглашение о сотрудничестве и координации действий на выборах, чтобы не допустить противостояния кандидатов. "Только совместные усилия ответственных действенных граждан способны сохранить Украину в чрезвычайно сложное время украинской истории", - подчеркнул Владимир Прокопов.

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