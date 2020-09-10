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10 сентября 2020, четверг, 18:53 575
Политика 2020-09-10T18:53:40+03:00
Українські Новини
Правительство взялось за рынок сигарет, – эксперт

Правительство взялось за рынок сигарет, – эксперт

Павел Твердохлиб
Табачные изделия, Контрабанда, Дмитрий Марунич, Нацоператор на рынке табачных изделий, Нелегальная торговля
Дмитрий Марунич. Фото: genplanua.com
Дмитрий Марунич. Фото: genplanua.com

Эксперт Дмитрий Марунич пояснил, как создание единого национального оператора отразится на табачном рынке и бюджете страны, а также кто потеряет свой нелегальный доход.

Об этом эксперт заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"У контрабандистов начались большие проблемы: теперь деятельность всех игроков на табачном рынке будет унифицирована, всем обещаны одинаковые и легальные условия. Для этого правительством создает Национального оператора подакцизных товаров. Он будет действовать в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и создавать прозрачную систему отслеживания движений табачной продукции. Или, говоря казённым языком, осуществлять логистическо-информационные функции", - отметил Марунич.

Эксперт отметил, что поначалу ожидается увеличение нагрузки на таможенников на украинско-польской и прочих границах, через которые багажниками и более крупными формами перевозили нелегально сигареты. А затем ожидается облегчение на этой самой границе, когда контрабандисты поймут, что провести ничего не удается и перестанут через нее "ломиться".

"Также ожидаются большие объемы нытья и возмущений тех, кого лишили нелегального дохода. Им бы можно посочувствовать, но давайте лучше посочувствуем всем нам, ведь с 2017 по 2019 годы государственный и местные бюджеты недополучили от табачного рынка более 30 млрд гривен налоговых отчислений. В то же время, по прогнозам, появление Национального оператора и выведет из тени розничной акциз, и ликвидирует рынок нелегальной торговли всем табаком. Как минимум, на первых порах черный рынок существенно ужмут, как ужали его в Италии, как уничтожили его во Франции, - отметил Марунич. - Технически это вполне возможно и уже опробовано".

Уточним, введение системы Track&trace позволит отслеживать передвижение табачной продукции.

"Передвигаться она будет теперь легально, а не из фуры, багажника, мешка на базар к торговкам-"сигаретницам", подчеркнул Марунич. - Кроме преодоления контрабандных потоков, в этом деле есть ещё один плюс – перспективное оздоровление нации, когда люди начнут думать, тратить ли им деньги на сигареты. Первый шаг к этому оздоровлению был сделан, тогда запретили курение в общественных местах. Теперь пришло время сделать второй шаг и к тому же – пополнить бюджет. И то, и другое нашей стране категорически необходимо".

Напомним, 9 сентября Кабинет Министров Украины поддержал создание Национального оператора на рынке табачных изделий, что позволит государству усилить контроль на рынке, повысит прозрачность и прогнозируемость налоговых поступлений, а также выполнить международные обязательства Украины.

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