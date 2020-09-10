Адвокаты требуют от судей ВАКС придерживаться профессиональной этики, - Марина Ставнийчук

Национальная ассоциация адвокатов Украины предложила Высшему антикоррупционному суду составить план мероприятий по институциональному сотрудничеству, который среди прочего предусматривает обеспечение соблюдения правил этического поведения судьями ВАКС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НААУ.

Председатель Комитета по вопросам верховенства права НААУ Марина Ставнийчук во время круглого стола "Актуальные вызовы в деятельности Высшего антикоррупционного суда" отметила, что НААУ настроена на конструктивное институциональное сотрудничество с ВАКС, ведь адвокатское сообщество осознает общую ответственность за качество правосудия и защиты прав человека в Украине.

Вместе с тем пятидесятитысячное адвокатское сообщество чрезвычайно обеспокоено вопросами конституционной легитимности создания антикоррупционной инфраструктуры в Украине, обвинительным уклоном в течение первого года деятельности ВАКС и нарушением правил этического поведения судей ВАКС и правоохранителей по отношению к адвокатам.

Марина Ставнийчук отметила, что быстрое и некачественное принятие антикоррупционного законодательства уже привело к тому, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника председателем Национального антикоррупционного бюро. Также на рассмотрении КС находится представление относительно неконституционности отдельных положений закона о НАБУ.

"Пока будем надеяться на то, что КСУ сможет обеспечить тонкий баланс реперных точек в соблюдении демократических стандартов в области прав человека. Но уже сегодня очевидны тенденции, которые дают основания адвокатскому сообществу серьезно волноваться о тенденциях работы, в том числе, в работе ВАКС", - отметила она.

По словам Марины Ставнийчук, ВАКС довольно часто легитимизирует неконституционную деятельность НАБУ. "Мы бы хотели, чтобы та ситуация, когда половина адвокатов Киева уже побывали на допросах в НАБУ, что подрывает реальное доверие к адвокатской деятельности и не дает возможности свободно выбирать защитника, а адвокатам - независимо работать, была взята под особый контроль ВАКС", - выразила надежду Марина Ставнийчук.

Также вопрос с точки зрения этики вызывает практика отождествления адвоката с клиентом, создание предпосылок для устранения адвоката от предоставления правовой помощи клиенту и искусственное сужение в процессуальных механизмах деятельности стороны защиты.

Марина Ставнийчук напомнила, что Совет адвокатов Украины в последних решениях и обращениях в международные институты привлекал внимание ко всем этим нарушениям и неприятным моментам в этике отношений.

"И мы здесь, на круглом столе, для того, чтобы предложить ВАКС составить план мероприятий по институциональному сотрудничеству. В частности, введение практики распространения профессиональной этики между ВАКС и адвокатским сообществом, обеспечения конституционных принципов и основ правосудия на основе верховенства права и вопросы конституционной легитимности антикоррупционной системы. И это принципиальный вопрос, а не маленькая проблема", - подчеркнула она.

Зато адвокатское сообщество готово присоединиться к решению проблем единства судебной практики в целях обеспечения верховенства права в Украине.

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