Адвокати вимагають від суддів ВАКС дотримуватися професійної етики, - Марина Ставнійчук

Національна асоціація адвокатів України запропонувала Вищому антикорупційному суду скласти план заходів щодо інституційної співпраці, який серед іншого передбачатиме забезпечення дотримання правил етичної поведінки суддями ВАКСу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НААУ.

Голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук під час круглого столу "Актуальні виклики у діяльності Вищого антикорупційного суду" наголосила, що НААУ налаштована на конструктивну інституційну співпрацю з ВАКС, адже адвокатська спільнота усвідомлює спільну відповідальність за якість правосуддя і захист прав людини в Україні.

Разом з тим 50-тисячна адвокатська спільнота надзвичайно стурбована питаннями конституційної легітимності створення антикорупційної інфраструктури в Україні, обвинувальним ухилом впродовж першого року діяльності ВАКСу і порушенням правил етичної поведінки суддів ВАКСу та правоохоронців по відношенню до адвокатів.

Марина Ставнійчук наголосила, що швидке і неякісне ухвалення антикорупційного законодавства вже призвело до того, що Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника головою Національного антикорупційного бюро. Також на розгляді КС знаходиться подання щодо неконституційності окремих положень закону про НАБУ.

"Поки що будемо сподіватися на те, що КСУ зможе забезпечити тонкий баланс реперних точок у дотриманні демократичних стандартів у сфері прав людини. Але вже сьогодні очевидні тенденції, які дають підстави адвокатській спільноті серйозно хвилюватися щодо тенденцій роботи, в тому числі, в роботі ВАКС", - зазначила вона.

За словами Марини Ставнійчук, ВАКС доволі часто легітимізує неконституційну діяльність НАБУ. "Ми б хотіли, щоб та ситуація, коли половина адвокатів Києва вже побували на допитах в НАБУ, що підриває реальну довіру до адвокатської діяльності і не дає можливості вільно обирати захисника, а адвокатам – незалежно працювати, була взята під особливий контроль ВАКС", - висловила сподівання Марина Ставнійчук.

Також питання з точки зору етики викликає практика ототожнення адвоката з клієнтом, створення передумов щодо усунення адвоката від надання правової допомоги клієнта і штучне звуженням у процесуальних механізмах діяльності сторони захисту.

Марина Ставнійчук нагадала, що Рада адвокатів України в останніх рішеннях і зверненнях до міжнародних інституцій привертала увагу до всіх цих порушень і неприємних моментів в етиці стосунків.

"І ми тут, на круглому столі, для того, щоб запропонувати ВАКС скласти план заходів щодо інституційної співпраці. Зокрема, запровадження практики поширення професійної етики між ВАКС і адвокатською спільнотою, забезпечення конституційних принципів і засад правосуддя на основі верховенства права і питання конституційної легітимності антикорупційної системи. І це принципове питання, а не маленька проблема", - наголосила вона.

Натомість адвокатська спільнота готова долучитися до вирішення проблем єдності судової практики з метою забезпечення верховенства права в Україні.

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