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10 сентября 2020, четверг, 17:54 506
Политика 2020-09-10T18:00:01+03:00
Українські Новини
Глава Минздрава Максим Степанов инициирует встречу с представителями местной власти по соблюдению карантина

Глава Минздрава Максим Степанов инициирует встречу с представителями местной власти по соблюдению карантина

Анна Рудык
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Максим Степанов встретится с руководителями местных органов власти и обсудит ситуации с последующим соблюдением карантинных ограничений. Об этом глава Минздрава сообщил в эфире "Завтрака на 1 + 1".

"Я готов максимально коммуницировать с мэрами городов, объяснять им, для чего необходимы противоэпидемические мероприятия. Вчера я инициировал такую ​​встречу. Для меня важно, чтобы регионы придерживались карантина, чтобы система работала и мы могли вовремя оказывать медицинскую помощь", - отметил глава Минздрава.

По словам министра, в решениях о введении любого уровня эпидемической опасности в том или ином районе нет политики. Эти решения принимаются на основе определенных показателей эпидемической опасности. Если район или город превышает эти показатели - Комиссия ТЭБ и ЧС на заседании меняет уровень опасности.

"В политику начинают играть тогда, когда на уровне местной власти принимают решение - придерживаться санитарных норм или нет. Соблюдение норм не должно быть инструментом политической борьбы, а должно безусловно выполняться. Именно для этого МЗ их и разрабатывает. К сожалению, мы как министерство находимся в ситуации, когда нам приходится надеяться на ум местной власти и на их понимание опасности ситуации", - подчеркнул Степанов.

Сейчас в Украине растет не только заболеваемость COVID-19, но и заполненность коек. В среднем по стране этот показатель составляет 45%.

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