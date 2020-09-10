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10 сентября 2020, четверг, 17:37 460
Верховная Рада и партии 2020-09-10T17:38:16+03:00
Українські Новини
"УДАР" готов к любому сценарию: Палатный высказался о возможном переносе местных выборов

"УДАР" готов к любому сценарию: Палатный высказался о возможном переносе местных выборов

Павел Твердохлиб
Киевсовет, УДАР, Артур Палатный, Местные выборы-2020
Артур Палатный. Фото: unn.com.ua
Артур Палатный. Фото: unn.com.ua

Член политсовета политической партии "УДАР" Артур Палатный заявил, что "УДАР" самостоятельно идет на местные выборы, чтобы удвоить результаты, которых добилась команда Виталия Кличко.

Об этом сообщило интернет-издание Апостроф.

Он напомнил, что за мэрскую каденцию Кличко бюджет Киева увеличился в 3 раза и достиг 60 млрд гривен, в столице появилось 136 новых парков и 400 зон отдыха, отремонтировано около 1 тыс. км дорог и порядка 150 больниц.

"Мы идем в Киевсовет, чтобы увеличить эти цифры как минимум вдвое. Идем, чтобы и дальше отстаивать социальные программы, местное самоуправление. В последние годы Киев действительно преобразился… Виталий Кличко поставил очень сложную цель – вывести Киев в топ-100 городов планеты. Может показаться фантастикой. Но я лично помню столицу до Кличко и вижу изменения, которые он привнес. Поэтому я считаю, что это вполне реально", - сказал Артур Палатный.

Он высоко оценил действия команды мэра по борьбе с распространением COVID-19 - столичные школы и вузы своевременно начали учебный год, больницы оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средствами защиты, всем необходимым оборудованием: "Ситуация в Киеве стабильная и во многих аспектах это – личная заслуга мэра".

Он отметил, что "УДАР" способен масштабировать успешный опыт Киева на другие города Украины: партия готова к местным выборам и имеет "большие планы на срочные или досрочные общенациональные выборы".

"Убежден, в Верховной Раде 10-го созыва "УДАР" будет представлен своей фракцией. Мы – команда практиков, мы умеем работать на результат и знаем, как. Не заниматься болтовней, а браться за конкретную проблему и решать ее", - заявил он.

Артур Палатный также выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит провести местные выборы, как и планируется, 25 октября: "Но если встанет вопрос безопасности людей, безусловно, их придется отложить. Мы в "УДАРе" готовы к любому сценарию".

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