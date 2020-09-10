"УДАР" готов к любому сценарию: Палатный высказался о возможном переносе местных выборов

Член политсовета политической партии "УДАР" Артур Палатный заявил, что "УДАР" самостоятельно идет на местные выборы, чтобы удвоить результаты, которых добилась команда Виталия Кличко.

Об этом сообщило интернет-издание Апостроф.

Он напомнил, что за мэрскую каденцию Кличко бюджет Киева увеличился в 3 раза и достиг 60 млрд гривен, в столице появилось 136 новых парков и 400 зон отдыха, отремонтировано около 1 тыс. км дорог и порядка 150 больниц.

"Мы идем в Киевсовет, чтобы увеличить эти цифры как минимум вдвое. Идем, чтобы и дальше отстаивать социальные программы, местное самоуправление. В последние годы Киев действительно преобразился… Виталий Кличко поставил очень сложную цель – вывести Киев в топ-100 городов планеты. Может показаться фантастикой. Но я лично помню столицу до Кличко и вижу изменения, которые он привнес. Поэтому я считаю, что это вполне реально", - сказал Артур Палатный.

Он высоко оценил действия команды мэра по борьбе с распространением COVID-19 - столичные школы и вузы своевременно начали учебный год, больницы оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средствами защиты, всем необходимым оборудованием: "Ситуация в Киеве стабильная и во многих аспектах это – личная заслуга мэра".

Он отметил, что "УДАР" способен масштабировать успешный опыт Киева на другие города Украины: партия готова к местным выборам и имеет "большие планы на срочные или досрочные общенациональные выборы".

"Убежден, в Верховной Раде 10-го созыва "УДАР" будет представлен своей фракцией. Мы – команда практиков, мы умеем работать на результат и знаем, как. Не заниматься болтовней, а браться за конкретную проблему и решать ее", - заявил он.

Артур Палатный также выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит провести местные выборы, как и планируется, 25 октября: "Но если встанет вопрос безопасности людей, безусловно, их придется отложить. Мы в "УДАРе" готовы к любому сценарию".

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