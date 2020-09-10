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10 сентября 2020, четверг, 17:04 4809 Документ
Транспорт 2020-09-10T17:22:26+03:00
Українські Новини
Порт "Южный" может стать локальным Бейрутом из-за буксира "Витязь", – СМИ

Порт "Южный" может стать локальным Бейрутом из-за буксира "Витязь", – СМИ

Павел Твердохлиб
АМПУ, пожарная безопасность, Морпорт
Буксир
Буксир "Витязь". Фото: dumskaya.net

Руководитель Южненского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) Максим Широков 8 сентября подписал разрешение на работу по обеспечению пожарной безопасности в порту для буксира "Витязь", который в августе был признан непригодным для выполнения работ профильной комиссией.

Об этом говорится в статье "Пожарным буксиром в порту Южный назначили непригодный "Витязь": ждем локальный Бейрут?", опубликованной интернет-изданием Delo.ua.

Автор статьи напомнил, что в морском торговом порту "Южный" под открытым небом хранится 10 тыс. тонн аммиачной селитры, и возможный итог решения чиновника — от вероятного пожара "Южный", где складирована селитра и расположены причалы опаснейшего предприятия Одесский припортовый завод (ОПЗ), спасать некому.

"Витязь" в порт завела компания "Аксон Шиппинг" - завсегдатай журналистских расследований. Эта компания аффилирована с семьей Назаренко, сыном и отцом. Назаренко-старший до недавнего времени был руководителем ОПЗ, а теперь пытается оказывать бывшему работодателю услуги по буксированию. Буксир за бесценок взяли в аренду у государственного порта "Усть-Дунайский", где он эксплуатировался 30 лет. Портовики говорят, что даже визуально буксир явно непригоден для обычной швартовки, и тем более для обеспечения пожарной безопасности", - говорится в статье.

Свидетельствуют об этом и выводы комиссий АМПУ и Южненской АМПУ. В официальном отчете отмечено, что на судне выявлены грубейшие нарушения, которые касаются как непосредственно навыков экипажа, так и технического состояния буксира. Кроме того, комиссия установила, что мощность "Витязя" - всего лишь 2 500 лс, в то время как минимальная мощность для обслуживания газовозов и химовозов должна быть 3 800 лс. Также результаты практического тестирования систем противопожарной защиты показали неудовлетворительные результаты что может привести к трагедии на буксире в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

"Как же можно сопоставить эти факты? И почему начальник администрации порта "Южный" действует вопреки здравому смыслу, логике, и выводам двух комиссий? Дело в том, что вокруг украинских портов давно разгорается целый скандал, связанный с так называемым "теневым" кабинетом, который СМИ связывают с Юрием Киселем, председателем Комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, и Борисом Козырем, народным депутатом прошлого созыва, а также бывшим (2013-2014) помощником министра инфраструктуры", - написал автор статьи.

Журналист указал, что морская инфраструктура - чрезвычайно рентабельный бизнес, правда, требующий и существенных инвестиций. В первую очередь это относится к услугам буксировки. Буксиры сопровождают каждое судно, заходящее в любой порт, при подходе и при отходе. Обычно работу выполняет 2-4 буксира, и занимает она несколько часов, каждый из которых оплачивается судовладельцем. А административный ресурс позволяет влиять на руководителей в портах, и заводить сюда буксирные фирмы - прокладки.

"Порт "Южный" особенный не только тем, что тут лежит 10 тыс. тонн селитры, но еще и тем, что тут расположены причалы Одесского припортового завода, предприятия повышенной пожарной безопасности. Так вот, именно в "Южный" чиновники завели буксир "Витязь". Ни один здравомыслящий специалист, несущий ответственность за безопасность стратегического предприятия, не будет допускать к пожарной безопасности очевидно непригодное для этого техническое средство. Но Максим Широков допустил. Позиция министра инфраструктуры Владислава Криклия ни по одному из этих вопросов непонятна. Он молчит. Вопрос безопасности близлежащих населенных пунктов остается самым острым, и требующим немедленного вмешательства", - отметил автор статьи.

Больше новостей о: АМПУ пожарная безопасность Морпорт "Южный" Буксир "Витязь" Максим Широков

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