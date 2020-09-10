Киевсовет поддержал выделение средств на зарплаты "Киевскому метрополитену" и "Киевпасстрансу", – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что депутаты Киевского городского совета поддержали решение о выделении средств на выплату заработной платы сотрудникам "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса". За такое решение проголосовал 61 депутат.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

Так, путем перераспределения средств бюджет города на погашение заработной платы транспортным коммунальным предприятиям Киева выделили 441,6 млн гривен: 279,8 млн гривен - "Киевпасстранс" и 161,8 млн гривен - "Киевскому метрополитену".

Средств, по предварительным расчетам, хватит до конца года.

"За время пандемии наши столичные коммунальные транспортные предприятия понесли серьезные убытки. И даже сегодня метрополитен не вышел на предыдущие показатели работы. Если в карантин метро перевозило в 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то теперь - до 1 млн пассажиров. Уменьшилась и количество пассажиров в "Киевпастрансе". Соответственно - упали и доходы предприятий-перевозчиков. Многотысячные коллективы предприятий нуждаются в нашей поддержке. Люди не могут работать без зарплаты. А они должны предоставлять сервис киевлянам и обеспечивать бесперебойную работу общественного транспорта столицы", - отметил Виталий Кличко после голосования.

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