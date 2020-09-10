Причины аварий на железной дороге – старые вагоны

Количество происшествий на железной дороге Украины увеличивается из года в год. В прошлом году заметно выросло число аварий с погибшими и травмированными. Впрочем, основную часть ЧП по-прежнему составляют небольшие поломки грузовых вагонов, которые обычно не приводят с серьезным авариям лишь потому, что своевременно срабатывает автоматика – аварийные системы, и машинисты успевают остановить поезда. Но упомянутые небольшие поломки имеют своего рода накопительный эффект, провоцируя действительно серьезные аварии. Причиной же большинства ЧП является несоблюдении регламентных сроков эксплуатации вагонов, пишет "Капитал" со ссылкой на "Депо".

При анализе оперативных сводок "Укртрансбезпеки" оказалось, что именно продление и допуск на железную дорогу подвижного состава с продленными сроками эксплуатации (вопреки принятым нормативам) являются причиной большинства происшествий с грузовыми вагонами на железной дороге. Ежедневно происходит несколько таких небольших ЧП (нагрев букс, поломки тормшзов и т.п.) – и каждое из них грозит перерасти в серьезную аварию.

При нормативном сроке службы вагонов от 22 до 32 лет (в зависимости от типа) более 90 тыс. единиц или свыше 40% всего парка страны исчерпали граничные сроки эксплуатации и имеют статус "вагонов с продленными сверх норматива сроками".

Использование вагонов после окончания нормативного срока эксплуатации напрямую угрожает безопасности на железной дороге. Старые вагоны изнашивают пути, несут риски катастроф и опасности для жизни и здоровья людей, не говоря уже о вреде для грузов и ущербе для грузоотправителей и перевозчиков, уточняет учредитель "Первой логистической компании" Максим Шкиль. Регулярные ремонты таким вагонам уже просто не в силах помочь.

Безопасности на железной дороге также угрожает ненадлежащее выполнение ремонтных работ заводами и депо, "фиктивные" ремонты, нарушения в приемке "Укрзализныцей" вагонов после таких весьма условных ремонтов. При этом очень возросло количество инцидентов именно с грузовыми вагонами.

ЧП происходят чаще всего из-за неисправности роликовых букс, тормозной системы и автосцепок. Некоторые из происшествий случились с вагонами иностранной регистрации (в частности, РФ и Беларуси). Упомянутые неисправности свойственны в первую очередь для старых вагонов, их ремонт является достаточно затратным и трудоемким, а единственное решение – сдать такие вагоны на металлолом.

Эксперты рынка видят лишь одно решение: во избежание аварий на железной дороге необходимо прекратить практику продления сроков эксплуатации отслуживших свой срок вагонов. Этого мнения, в частности, придерживаются СЕО компании "ТАС-Логистик" Владимир Иващенко и глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык.

В 2019 году на железнодорожном транспорте Украины имели место 1202 транспортных происшествия, в том числе 705 аварий (в которых погибли 354 и получили травмы 232 человека), 473 инцидента без пострадавших, 24 пожара (отчетом "Укртрансбезпеки"). Количество ЧП из года в год растет – иногда на несколько процентов, а иногда – на десятки процентов; но руководство УЗ этот факт предпочитает не афишировать.

При сравнении публичных отчетов Мининфраструктуры об авариях на железной дороге, скажем, за 2015-й и за последние пару лет, оказывается, что документ за 2015 год занимает 56 страниц аналитики. А вот отчеты за последующие годы содержат всего 4-6 страниц сухих цифр. "Сокращение объема публичных документов в 9-14 раз – что это как не попытка скрыть реальное положение дел с аварийностью на железной дороге?" – Задаются вопросом СМИ.

Дмитрий Олийнык уточняет: даже уголовные дела не оказывают должного эффекта, а аварийные вагоны с продленными сроками эксплуатации продолжают курсировать по железной дороге.

Периодические имеют место попытки удаления из открытых реестров информации о состоянии дел на вагоноремонтных предприятиях. Журналисты выяснили, что имело место удаление отчета о проверке локомотивного депо «Ковель», выявившей массу грубых нарушений.

А генеральный директор ООО "Укртранслоджистик" Владимир Кустков обращает внимание на многочисленные нарушения при ремонтах вагонов в депо "Волноваха". Напомним, именно в этом депо ремонтировали вагон, который стал причиной схождения с рельс двух грузовых составов в Днепропетровской области в июле текущего года.

Все указывает на то, что подобное состояние дел в локомотивных и вагонных депо – скорее норма, чем исключение.

И судя по всему, кто-то в "Укразализныце" и Мининфраструктуры очень не хочет, чтобы истинное положение дел в железнодорожном хозяйстве было предано широкой огласке.

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