Причини аварій на залізниці – старі вагони

Кількість надзвичайних подій на залізниці України щороку збільшується. У минулому році помітно зросла кількість аварій із загиблими і травмованими. Утім, основну частину НП, як і раніше, становлять незначні поломки вантажних вагонів, які зазвичай не призводять до серйозних аварій лише тому, що своєчасно спрацьовує автоматика – аварійні системи, і машиністи встигають зупинити потяги. Але ці невеликі поломки мають певний накопичувальний ефект, провокуючи справді серйозні аварії. Причиною ж більшості НП є недотримання регламентних термінів експлуатації вагонів, пише "Капітал" з посиланням на "Депо".

Під час аналізу оперативних зведень "Укртрансбезпеки" виявилося, що саме продовження і допуск на залізницю рухомого складу з продовженими термінами експлуатації (всупереч ухваленим нормативам) є причиною більшості надзвичайних подій з вантажними вагонами на залізниці. Щодня відбувається кілька таких подій (нагрів букс, поломки гальм тощо), і кожна з них здатна перерости в серйозну аварію.

При нормативному терміні служби вагонів від 22 до 32 років (залежно від типу) більше 90 тис. одиниць, або понад 40% всього парку країни, вичерпали граничні терміни експлуатації та мають статус «вагонів з продовженими понад норматив термінами».

Використання вагонів після закінчення нормативного терміну експлуатації безпосередньо загрожує безпеці на залізниці. Старі вагони зношують колії, несуть ризики катастроф і небезпеки для життя і здоров'я людей, окрім шкоди для вантажів і збитків для вантажовідправників і перевізників, уточнює засновник "Першої логістичної компанії" Максим Шкіль. Регулярні ремонти таким вагонам вже просто не здатні допомогти.

Безпеці на залізниці також загрожує неналежне виконання ремонтних робіт вагоноремонтними підприємствами та депо, "фіктивні" ремонти, порушення в прийманні "Укрзалізницею" вагонів після таких вельми умовних ремонтів. Водночас помітно зросла кількість інцидентів саме з вантажними вагонами.

НП відбуваються найчастіше через несправність роликових букс, гальмівної системи й автозчеплень. Деякі з подій трапляються з вагонами іноземної реєстрації (зокрема РФ і Білорусі). Зазначені несправності властиві насамперед старим вагонам, при цьому їх ремонт є досить витратним і трудомістким, а єдиний логічний вихід – здати такі вагони на металобрухт.

Експерти ринку бачать лише одне рішення: щоб уникнути аварій на залізниці, необхідно припинити практику продовження термінів експлуатації вагонів, що відпрацювали свій термін. Зокрема, цієї думки дотримуються СЕО компанії "ТАС-Логістик" Володимир Іващенко та голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

У 2019 році на залізничному транспорті України мали місце 1202 транспортні пригоди, зокрема 705 аварій (в яких загинули 354 і отримали травми 232 особи), 473 інцидента без постраждалих, 24 пожежі (згідно зі звітом «Укртрансбезпеки»). Кількість НП щороку зростає, іноді на кілька відсотків, а іноді – на десятки відсотків; але керівництво УЗ цей факт вважає за краще не афішувати.

При порівнянні публічних звітів Мінінфраструктури про аварії на залізниці, скажімо за 2015-й і за останні пару років, виявляється, що документ за 2015 рік має 56 сторінок аналітики. А ось звіти за наступні роки містять всього 4-6 сторінок сухих цифр. "Скорочення обсягу публічних документів у 9-14 разів — що це, як не спроба приховати реальний стан справ з аварійністю на залізниці?" – Ставлять питання ЗМІ .

Дмитро Олійник уточнює: навіть кримінальні справи не дають належного ефекту, а аварійні вагони з продовженими термінами експлуатації і надалі курсують залізницею.

Періодично мають місце спроби видалення з відкритих реєстрів інформації про стан справ на вагоноремонтних підприємствах. Журналісти з'ясували, що мало місце видалення звіту про перевірку локомотивного депо "Ковель", що виявила масу грубих порушень.

А генеральний директор ТОВ "Укртранслоджістик" Володимир Кустков звертає увагу на численні порушення під час ремонтів вагонів у депо "Волноваха". Нагадаємо, саме в цьому депо ремонтували вагон, що став причиною сходження з рейок двох вантажних составів в Дніпропетровській області у липні поточного року.

Все свідчить про те, що подібний стан справ в локомотивних і вагонних депо – радше норма, ніж виняток.

І як видно з усього вищенаведеного, хтось в "Укразалізниці" та Мінінфраструктури вельми не хоче, щоб цей стан справ у залізничному господарстві набув широкого розголосу.

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