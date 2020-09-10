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10 сентября 2020, четверг, 14:57 509 Фото
Политика 2020-09-10T15:08:54+03:00
Українські Новини
Нам нужно не потерять темпы изменений, проводимых в столице, – мэр Кличко на открытии инвестфорума Киева-2020

Нам нужно не потерять темпы изменений, проводимых в столице, – мэр Кличко на открытии инвестфорума Киева-2020

Павел Твердохлиб
Виталий Кличко, мэр Киева, Инвестиционный форум
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко открыл Инвестиционный форум города Киева, что проходит сегодня, 10 сентября, в столице.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Я рад приветствовать на Инвестиционном форуме в Киеве наших гостей - уважаемых послов, представителей международных организаций, моих коллег-мэров городов, экспертов, представителей бизнеса! В этом году форум проходит под лозунгом "Действуй локально. Думай глобально". И сегодня он является платформой, где мы можем обсудить то, каким должно быть экономическое и инфраструктурное развитие столицы и столичного региона в новых условиях", - сказал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что пандемия коронавируса стала глобальным вызовом миру.

"Власть на всех уровнях вынуждена не только сдерживать распространение вируса и защищать здоровье и жизнь людей. Но и решать, как помочь бизнесу, как восстановить экономику и обеспечить. Как в дальнейшем воплощать инфраструктурные проекты и развивать наши города. И нам нужно не потерять те темпы изменений, проводимые в столице. Мы и дальше должны делать Киев комфортным европейским городом. Столица Украины и столичный регион - это финансовый и инвестиционный центр с большим потенциалом и высоким уровнем развития инноваций и технологий. Но наибольшей ценностью нашего города является его люди", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что сегодня в условиях пандемии городская власть делает все возможное для предотвращения распространения коронавируса и защиты киевлян, а также оказания необходимой помощи - медицинской и социальной. Даже в условиях борьбы с пандемией Киев продолжает обновлять дороги и мосты, строить садики и школы. Ремонтировать и создавать новые парки и зоны отдыха.

Мэр отметил, что сегодня Киеву нужна стратегия, которая обеспечит развитие бизнеса. И столица такую ​​стратегию разрабатывает.

"Пандемия в условиях прекращения или ограничения транспортных потоков между странами продемонстрировала важность развития и поддержки локальных производителей. Для экономической безопасности городам необходимо иметь возможность функционировать автономно - в первую очередь производить товары первой необходимости. Именно поэтому локализация экономики столичного региона должно стать одним из приоритетов в преодолении последствий пандемии", - отметил мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что Киев играет важную роль в экономическом развитии Украины. Столица обеспечивает более 20% валового внутреннего продукта (ВВП) всей страны. А доля прямых иностранных инвестиций - более 50% от общегосударственного объема.

Также Киев - центр одной из крупнейших агломераций среди европейских столиц по количеству населения и территории. К ассоциации "Киевская агломерация" уже присоединились 19 городских и поселковых советов. Поэтому, подчеркнул Кличко, в условиях глобальной урбанизации развитие Киевской агломерации является необходимым и перспективным.

"Поэтому наша общая цель сегодня - развитие инфраструктуры и объединения общин Большого Киева. Создание мощного мегаполиса с комфортными условиями для его жителей. Условиями для работы и отдыха. Условиями для профессионального развития. И мы сделаем Киев и его агломерацию именно такими!" - подчеркнул Виталий Кличко.

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