Председатель Ровенской ОГА Коваль отчитался о годе работы... посреди поля

Председатель Ровенской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Коваль отчитался о своем первом годе в должности. Мероприятие провели в нетрадиционной обстановке: не в кабинетах или стенах ОГА, а посреди поля. А точнее, на строительстве Северного обхода города Ровно - самого масштабного строительного проекта области.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОГА.

Место было выбрано не случайно - через эти 6 км магистрали ежедневно будут проезжать около 20 тыс. грузовиков, что позволит разгрузить город и сохранить дороги областного центра.

Ровно год назад, во время представления Виталия Коваля в Остроге, Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому руководителю Ровенщины решить 3 наиболее болезненных вопроса в области: Интернет, легализация "теневого" бизнеса и добыча янтаря.

Теперь, после проведения многочисленных переговоров с операторами связи, в большинстве районов Ровенщины есть качественный Интернет (что важно в нынешних условиях дистанционной работы и обучения). Да, на карте покрытия до сих пор является "серые пятна", но со временем эта проблема также будет устранена.

Коваль выполнил все поручения Зеленского: за год в области закрыли или легализовали более 150 нелегальных заправок, а недавно первые янтарные участки ушли с молотка на аукционе.

Впрочем в первый год работы перед 39-летним главой области встала задача, с которым мир еще не сталкивался - пандемия COVID-19. После появления в стране первого больного, руководство Ровенской ОГА создало и организовало один из первых областных штабов в Украине. Благодаря оперативным действиям руководства, Ровенская оказалась в топе-областей по тестированиям, медобеспечению и борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем, несмотря на сложные времена, предприятия области не остановились, а экономика продолжила развиваться - Ровенщина вошла в ТОП-3 областей по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки малого и среднего бизнеса.

Также в Ровенской области начали и успешно провели "Большую стройку": 1 сентября более 1 тыс. детей пошли в новые школы и детские сады, которые были построены в рамках президентской программы. Всего в области возведут 5 спортивных сооружений, 73 км местных дорог и 7 приемных отделений в больницах.

Мощный спорткомплекс вышел на финишную прямую и в Ровно: спортивная арена на Макарова должна стать крупнейшим спорткомплексом на Западной Украине, где Ровно сможет принимать международные соревнования и тренировать сборные команды.

"Это лишь отдельные результаты работы в должности. Несмотря на непростые времена мы уверенно движемся вперед и готовы к новым вызовам. Именно - "Мы". Потому что такого результата невозможно достичь без эффективного взаимодействия между всеми нами - власти, контролирующих органов, бизнесменов, а главное - без наших сознательных граждан. Благодаря сознательной позиции и совместным действиям мы шаг за шагом преодолеваем опасную пандемию, превращаем Ровенщину в территорию равных возможностей. Поэтому, хочу каждому из вас выразить слова благодарности за то, что делаем нашу Ровенскую область успешной!" - отметил Виталий Коваль.

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