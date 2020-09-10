В интервью Пальчевский наврал о службе в армии, нахамил журналистке и отрицал свои же слова о "воссоединении"

Интервью кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского ВВС Украина завершилось скандалом. Пальчевский опровергал свои же заявления о "счастливом дне воссоединения" Украины и России и обвинил журналистку Диану Куришко во лжи. Редакция ВВС провела фактчекинг заявлений Пальчевского.

Отвечая на вопрос о связях с российскими спецслужбами, Пальчевский сказал: "Идиоты, потому что и коню понятно, что я никогда не был в спецслужбах. Тем более российских. Служил я в советской армии, куда был призван как украинский мальчик, украинский юноша 16-летний или 17-летний. По афганскому приказу я попал в армию. Вы просто не знаете, что был такой период.

Информация ВВС. Андрей Пальчевский окончил военный институт Минобороны СССР, который готовил военных переводчиков, юристов, специалистов спецпропаганды. В советские времена считался элитным военным вузом с большим вступительным конкурсом. Проходил офицерскую службу на территории СССР и за границей — в Лаосе.

В марте 2019 года в эфире шоу Ольги Скабеевой "60 минут" на канале "Россия 1" Пальчевский, обращаясь к ведущим и гостям студии, заявил: "Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения". В интервью ВВС Пальчевский резко опроверг этот факт, обвинив журналистку во лжи и "передергивании чужих слов".

"Вы говорите неправду, не было слова "воссоединение"… Найдите мне, и я вас зауважаю. Но вы же не найдете. Кстати, а знаете почему? Потому что я прошел 90-ые годы, Диана, и я фильтрую базар. Я такие глупости про воссоединение сказать не мог. Я не употреблял слово "воссоединение". Вам должно быть стыдно".

Диана Куришко заявила, что если цитата окажется фейковой, готова принести извинения и потребовала ответных действий от Пальчевского. Далее дословно.

-Попробую поставить точку в этой дискуссии. Если цитата неправдива. Я приношу извинения. Если она правдива, что делаете вы?

-Ничего.

-Что сделаете вы?

-Вы придете на вторую часть, пройдете ко мне, поцелуете подол сво-его платья и скажете: "Простите за брехню". Я скажу: "Прощаю".

-Что сделаете вы?

-Тоже самое. Приду и скажу: "Извините". Слово "воссоединение" было? Нет, я же не идиот!

Отвечая на вопрос, зачем он участвует в эфирах федеральных российских СМИ, Пальчевский заявил: "Это вы мне вопрос задаете? Потому что если таких, как вы, пошлют туда, то кровь будет литься тоннами. А если таких людей, которые могут найти возможность не проливать кровь, что я пытался сделать".

Он также отметил, что "братские в прошлом народы" должны "находить какой-то язык взаимопонимания". "Если вы считаете, что славянские народы должны быть разъединены, — это ваша личная точка зрения. Если вы ее проповедуете от лица вашей радиостанции, то я против", — сказал Пальчевский.

Комментируя режим тишины на Донбассе, Пальчевский вспылил, а реплику журналистки об обстреле украинских позиций при помощи беспилотника 25 августа, кандидат в мэры заявил: "Я не знаю, кто у вас кидает бомбы лично. Вы не похожи на человека, на которого хоть раз кидали бомбу. Зато вы очень похожи на человека, который очень любит разговаривать о бомбах. Если хотите мое мнение. В вас кидали бомбы хоть раз? Вы на фронте были?".

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