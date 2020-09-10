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10 сентября 2020, четверг, 09:49 169
Азия 2020-09-10T09:49:02+03:00
Українські Новини
Главнокомандующий армией Пакистана требует повышения уровня боевой готовности

Главнокомандующий армией Пакистана требует повышения уровня боевой готовности

Петр Стуженко
Вооруженные силы, Армия, Пакистан, Covid-19, Исламская Республика Пакистан
Главнокомандующий армией Пакистана генерал Камар Джавед Баджва. Фото: The Dispatch News Desk (DND)
Главнокомандующий армией Пакистана генерал Камар Джавед Баджва. Фото: The Dispatch News Desk (DND)

Начальник штаба армии Исламской республики Пакистан генерал Камар Джавед Баджва подчеркнул необходимость повышения уровня боевой готовности в связи с изменяющейся стратегической и региональной обстановкой. Об этом он заявил в ходе очередного  совещания командиров корпусов, состоявшемся в главном штабе пакистанской армии в Равалпинди, сообщает информационное агентство The Dispatch News Desk (DND).

Генерал отметил, что ведение войны 5-го поколения и противостояние гибридным действия антипакистанских сил, направленных против жизненно важных интересов Пакистана, должны осуществляться синхронно с политикой правительства.

Камар Джавед Баджва высоко оценил оперативную готовность формирований и постоянные усилия во время использования службы внутренней безопасности (IS) в поддержку гражданской власти, особенно - усилий во время праздника Мухаррам и операций по ликвидации последствий недавнего наводнения в стране.

Генерал Камар Джавед Баджва оценил высокий моральный дух в армии и поручил командирам обеспечить материальную поддержку военнослужащих во время масштабных оперативных развертываний и боевых действий.

На конференции командиры корпусов были проинформированы о меняющейся региональной обстановки и оперативных событиях, особенно о ситуации вдоль Линии контроля (ЛК), положительной роли Пакистана и вкладе в мирный процесс в Афганистане, ситуации вдоль западной границы, включая прогресс в операции Радд-уль-Фасад .

Также были обсуждены вопросы противодействия пандемия COVID-19, меры борьбы с саранчой и поддержка национальной кампании против полиомиелита.

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